Arrancó mal la previa: Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes de la Plata
Tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata hacia Santiago del Estero, donde el equipo debe disputar la final del Torneo Clausura ante Racing, colisionaron entre sí durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Solís, localidad bonaerense cercana a San Antonio de Giles. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron con heridas leves y fueron derivadas por precaución al Hospital de Pilar.
El episodio fue confirmado por el propio club platense a través de un comunicado oficial en redes sociales. “Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís. Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones”, indicó la institución.
Chocaron dos micros que había sacado #EDLP a la altura de Cardales por la Ruta 6.
Por suerte solo hay algunos heridos leves producto del estallido de los vidrios tras el impacto. pic.twitter.com/gYJaxzrnmj
Desde el club agregaron que la situación se encuentra bajo control y que continuarán informando cualquier novedad por los canales oficiales. Además, precisaron que se harán cargo de la atención de las personas afectadas y que las unidades involucradas en el choque fueron reemplazadas para permitir la continuidad del viaje hacia el norte del país.
“La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”, remarcaron desde Estudiantes, al tiempo que confirmaron que el objetivo es llegar a Santiago del Estero para el partido, programado para las 21.00.
El accidente volvió a poner el foco en la lejanía y las complicaciones logísticas que implica la sede elegida por la AFA para un encuentro decisivo, un aspecto que ya había generado críticas previas entre los hinchas.
En redes sociales circularon videos del estado en que quedaron los micros, acompañados por testimonios de los propios pasajeros. En una de las grabaciones se escucha decir a un hombre: “No se mató nadie de pedo”, reflejando la magnitud del susto vivido durante el traslado.