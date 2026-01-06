Choferes sin colectivos y sin respuestas: Lauritto admite la crisis mientras el Gobierno de Entre Ríos mira para otro lado
Los choferes del servicio urbano de pasajeros de Concepción del Uruguay volvieron a protestar este lunes 5 de enero y dejaron al descubierto una postal que se repite en Entre Ríos: trabajadores sin salarios, empresas al borde del colapso y un Estado provincial ausente.
Tras realizar el recorrido habitual que había sido interrumpido a fines del año pasado, los trabajadores concentraron el reclamo en plaza Francisco Ramírez, donde exigieron el restablecimiento del servicio, el pago de salarios y aguinaldos adeudados y respuestas concretas frente al corte de subsidios tanto del Gobierno nacional como del Gobierno de Entre Ríos, que terminó de empujar al sistema al abismo.
Reunión con Lauritto: respaldo político, pero sin fondos
Este martes, el intendente José Eduardo Lauritto recibió a Pablo Poggio, Alejandro Péssaro y Julio Oscar Romero, representantes de los choferes de las empresas Bajo Uruguay S.R.L. y Uruguay Buses S.R.L.. Del encuentro también participó el secretario de Gobierno, Oscar Noir, en el marco de un conflicto que ya lleva semanas y que expone la fragilidad estructural del transporte urbano.
Durante la reunión, Lauritto manifestó su acompañamiento a los trabajadores y repasó las gestiones municipales realizadas para contener una crisis que, lejos de ser local, se profundizó tras la eliminación de los subsidios nacionales y la posterior retirada del aporte mensual del Gobierno provincial. Un combo que dejó a las empresas sin respaldo y a los choferes sin cobrar.
El Gobierno provincial, ausente con aviso
El secretario de Gobierno, Oscar Noir, fue directo:
“El transporte urbano de pasajeros atraviesa en todo el país una situación crítica a partir de la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios destinados a este tipo de servicios”.
Sin embargo, lo que no se dijo con la misma claridad es que el Gobierno de Entre Ríos también cortó su aporte, dejando a municipios como Concepción del Uruguay solos frente al conflicto, obligados a improvisar subsidios locales que apenas alcanzan para patear el problema unos días más.
Noir recordó que el Concejo Deliberante autorizó un subsidio municipal para asistir a las prestatarias, aunque reconoció lo evidente:
“Esa ayuda resulta insuficiente para sostener el sistema”.
“El escenario es complejo”, pero previsible
Lauritto se comprometió a mantener el diálogo con los empresarios, aunque no ocultó el diagnóstico: sin apoyo nacional ni provincial, y con un nivel de corte de boletos que no alcanza para cubrir costos, el sistema es económicamente inviable.
Una conclusión tan realista como incómoda, sobre todo para una Provincia que recauda, promete y luego se desentiende cuando los servicios públicos empiezan a caerse.
Licitación desierta: otro síntoma del abandono
El pasado 10 de diciembre, la Municipalidad lanzó una licitación pública para otorgar la concesión del transporte urbano. El resultado fue contundente: nadie quiso el servicio.
Las empresas actuales no presentaron ofertas y no hubo nuevos interesados. El proceso quedó desierto y, aunque se prevé un segundo llamado, el contexto no invita al optimismo.
Con subsidios cortados, costos en alza y ninguna señal del Gobierno de Entre Ríos, el transporte urbano en Concepción del Uruguay queda atrapado en una lógica perversa: sin colectivos, sin salarios y sin responsables políticos que den la cara.
Fuente: El Miércoles