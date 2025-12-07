‘Chiqui’ Tapia: “UNAFA, es un proyecto recientemente lanzado y cumplimos todos los requisitos legales”
El centro de estudios universitarios de la Asociación del Fútbol Argentinos que presentó Claudio “Chiqui” Tapia un mes atrás quedó envuelto en una polémica creciente entre este viernes y sábado tras la advertencia que le hizo el Gobierno para que regularice su situación dado que no está aún habilitada como universidad y le pidió que deje de promocionar ese servicio educativo. La AFA calificó el exhorto como una “nueva embestida a la educación”.
#Institucional Una nueva embestida contra la educación
https://t.co/NBMLL8O0c5 pic.twitter.com/ZMqTXNGSBX
— AFA (@afa) December 6, 2025
En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cargó contra la institución rectoral del fútbol argentino al sostener que “se hace un abuso como si cualquier cosa fuera válida, hay un abuso por ser la AFA”.
“Hay cierta idea de que se puede hacer cualquier cosa”, reprochó el funcionario en diálogo con radio Mitre tras destacar la decisión que tomó el Ministerio de Capital Humano a través de las áreas de Educación cuando le pidió a la AFA que deje de promocionar a su centro de estudios UnAFA como universidad porque todavía no está habilitada legalmente como tal.
Del otro lado, la AFA replicó esta medida y sostuvo que “UNAFA, es un proyecto recientemente lanzado” y remarcó que “la información presente en nuestros medios digitales expresa de manera transparente sus objetivos y finalidades”.
“Cumplimos todos los requisitos legales establecidos por la normativa actual para la etapa actual y seguimos los pasos para nuestro desarrollo según lo prescripto en la ley vigente y enteramente a disposición de los requerimientos de las autoridades respectivas”, aclaró la AFA respecto al centro de estudios que tiene como rector a uno de los ex rectores de la UBA, Alberto Barbieri.
Respecto del conflicto, el subsecretario Álvarez señaló que: “Hay gente que cree que está por encima de la ley, que ellos pueden hacer cualquier cosa”.
Y, respecto a la publicidad en la página de la Unafa por los cursos que ofrece para 2026, sostuvo que: “Es una información equivocada hacia los estudiantes porque dicen que tienen convenio con otras universidades”, que no están en marcha.
“Estar promocionando una universidad de la AFA es una desinformación muy grave”, acotó y sobre la institución que dirige Chiqui Tapia, añadió que: “Sea quien sea la ley es igual para todos, desde el mas grande hasta el más chiquito”.
Y diferenció la situación con las iniciativas de los clubes de fútbol al recordar que: “También anunció Estudiantes (de La Plata) que tenía el lanzamiento de su universidad, pero tuvieron una actitud distinta se comunicaron con nosotros enseguida, dijeron disculpen que vamos a hacer todo correcto” y recordó que: “River tiene su universidad y con todo en orden”.
Pero, añadió, que: “Desde la AFA hasta ahora nadie se comunicó”, con la dependencia a su cargo.
En el comunicado que emitió el viernes el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello se le impuso un plazo de cinco días a la AFA para que se presente a regularizar la situación de su proyecto educativo si quiere seguir adelante con las actividades de la universidad que promociona en internet con dictado de clases a partir de marzo de 2026.
El fútbol argentino está por dar un paso importante en su historia.
Y vos podés ser parte.
Una nueva etapa comienza.
Transformá la pasión en conocimiento.#Próximamente #NuevaJugada #DeporteArgentino pic.twitter.com/jGkNWa2chO
— UNAFA Centro de estudios (@UNAFAarg) November 3, 2025
Por lo pronto, la Unafa removió de su cuenta en la red social X todos los posteos promocionales de sus actividades que incluso eran ilustrados con fotos de los más importantes jugadores de la selección argentina, tricampeona de la copa mundial.
Solo se dejó hasta este sábado disponible un posteo con el comunicado de la AFA y otro del 3 de noviembre con el anuncio de la presentación del centro de estudios que fue presentado al día siguiente en público y ante la prensa en el predio de Ezeiza.