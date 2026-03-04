“Chiqui” Tapia gana tiempo con cambio de abogados
La indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa en la que está acusado junto a otros dirigentes por retención indebida de impuestos y tributos por 19.300 millones de pesos, fue postergada una semana. La audiencia, que estaba prevista para este jueves a las 10.30, se realizará finalmente el jueves 12 de marzo.
La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante luego de que Tapia cambiara de abogados, quienes solicitaron tiempo para estudiar el expediente, según indicaron fuentes judiciales.
Cercanos al presidente de la AFA señalaron a Clarín que Tapia presentará un escrito con su defensa, en el que volverá a sostener que no existió delito porque la AFA no estaba obligada a pagar los tributos reclamados. También evaluaba si responderá preguntas del juzgado y de la fiscalía. En las últimas horas cambió su representación legal y será defendido por el abogado Luis Charro.
Tapia debía presentarse este jueves a las 10.30 en los tribunales de la avenida de los Inmigrantes 1950, donde estaba prevista la indagatoria de la AFA como asociación, que debía ser representada por el propio dirigente. Luego, a las 12 horas, estaba fijada la indagatoria personal del presidente de la entidad.
Para la nueva fecha, se espera que el juez Amarante mantenga el operativo de seguridad especial previsto para la audiencia. El magistrado dispuso que en el piso de su juzgado solo permanezcan personas con actividad judicial, evitando la presencia de periodistas que puedan perturbar a los acusados.
La causa se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostuvo que la AFA no pagó 19.300 millones de pesos en concepto de impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales correspondientes a distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado.
En ese expediente, el juez citó a indagatoria a Tapia, al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, al actual y ex secretario general Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente, y al director general Gustavo Lorenzo. La acusación es por retención indebida de tributos, delito que prevé penas de dos a seis años de prisión.
La legislación establece que el delito se configura una vez vencido el plazo de pago del impuesto, aun cuando posteriormente la deuda sea regularizada, como ocurrió en este caso. Durante la investigación, el juez Amarante ordenó analizar si la AFA contaba con fondos para pagar los tributos, lo que fue confirmado por el Banco Credicoop, que informó que la entidad tenía cuentas con ocho mil millones de pesos y plazos fijos en dólares por cinco millones de dólares.
Desde la AFA sostienen que se trata de una causa con motivación política impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei. Argumentan que la deuda —que no niegan— ya fue parcialmente abonada y el resto está regularizado mediante planes de pago. También remarcan que la AFA es una de las pocas asociaciones civiles denunciadas por ARCA y que la presentación judicial se realizó en diciembre pasado, pese a que los incumplimientos comenzaron meses antes.
Tapia y los otros acusados sostienen que no hubo delito y solicitaron su sobreseimiento. Las defensas pidieron el cierre de la causa, al señalar que existen resoluciones vigentes de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles hasta mitad de año, lo que —según sostienen— implica que la AFA no estaba obligada a pagar en ese período.
El juez Amarante rechazó ese planteo, decisión que fue apelada ante la Cámara en lo Penal Económico. Ese tribunal también deberá resolver las prohibiciones de salida del país dictadas contra los acusados y un pedido del tesorero Pablo Toviggino para declarar por videoconferencia.
Antes de la citación, Tapia intentó evitar la indagatoria. Sus anteriores abogados solicitaron la nulidad del llamado a declarar, argumentando que la Cámara aún debe resolver el planteo de cierre de la causa. También pidieron la suspensión de la audiencia, lo que el magistrado calificó como “improcedente” y rechazó.
Este no es el único expediente penal que involucra a la AFA. La entidad también es investigada en otras causas, entre ellas por presunto lavado de dinero en el manejo de fondos en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni, y por supuestos vínculos con Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Además, se analiza la mansión en Pilar atribuida a Toviggino, cuyos gastos —según la investigación— habrían sido solventados en parte con fondos de la AFA.
La indagatoria de Tapia iba a realizarse en medio de un paro del fútbol argentino. El comité ejecutivo de la Liga Profesional resolvió suspender la fecha 9 de todas las categorías en rechazo a la causa judicial y a la denuncia presentada por ARCA.
El escenario también se da en un contexto político marcado por el cambio de ministro de Justicia de la Nación. El nuevo titular de la cartera es Juan Bautista Mahiques, funcionario con estrechos vínculos con el fútbol.
Mahiques llegó al gobierno de Mauricio Macri —donde se desempeñó en el Ministerio de Justicia y en el Consejo de la Magistratura— de la mano de Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors y operador judicial.
Además, “Chiqui” Tapia lo había designado en noviembre del año pasado como vicerrector de la Universidad de la AFA (UNAFA), aunque finalmente no asumió el cargo. También integra la comisión de Ética de la CONMEBOL y es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, quien se excusó de intervenir en una causa vinculada a Toviggino.
El nuevo ministro mantiene vínculos con distintos espacios de poder, entre ellos el fútbol, lo que generó expectativas en varios dirigentes de clubes, incluso en sectores que mantienen tensiones con el gobierno de Javier Milei, que finalmente lo designó en el cargo.