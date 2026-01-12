‘Chiqui’ Tapia envuelto en otra sospecha: El Hospital Penna de Bahía Blanca reclama a la AFA 108 millones por el amistoso benéfico
La Asociación del Fútbol Argentino volvió a quedar en el centro de la polémica este domingo, cuando la presidenta de la cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca reveló que aún le adeudan 108 millones de pesos por el amistoso que se jugó el pasado mes de marzo del 2025.
En esa oportunidad, la selección argentina enfrentó a la Sub 20 en el estadio de Huracán y, según señaló la dirigencia encabezada por Claudio Tapia, todo lo recaudado iba a ser donado a la institución que quedó prácticamente destruida por el temporal que azotó a la ciudad.
Sin embargo, la presidenta de la cooperadora del Hospital Penna, María del Carmen Martí, reveló que aún existe una deuda de 108 millones de pesos. “Nos dijeron públicamente que se habían recaudado 701 millones. Eso significó que todos los que ayudaron a que se llevara a cabo no cobraron por su actividad”, comenzó.
“Recibimos 593 millones. Faltan 108 millones. Una cooperadora tiene que tener sus cuentas bien documentadas”, explicó. De la misma manera, señaló que se trataron de comunicar con AFA pidiendo explicación, pero hasta el momento no recibieron una respuesta concreta. “Si no lo van a devolver, que hagan una nota diciendo que se lo quedaron y no lo van a devolver. En la cooperadora tiene que quedar en actas qué es lo que pasó con esos 108 millones”, detalló.
En diálogo con Radio con Vos, Martí pidió que haya alguna respuesta por parte de la dirigencia, ya que para ellos es importante saber concretamente qué ocurrirá con ese monto. En este sentido, contó: “Nos dicen ‘nos vamos a ocupar’ pero pasó un montón de tiempo y nadie contestó nada. Aunque sea, una nota para justificar por qué no tenemos esos 108 millones”.
No obstante, remarcó que no irán a la Justicia para exigir que se les deposite esa cantidad recaudada. “Nosotros valoramos la ayuda que nos dieron los futbolistas, donando su participación para mejorar las condiciones del hospital, pero queremos dejar en limpio esto. Es un problema que tiene que resolver la AFA para que las cuentas queden claras”, completó.
Bien vale recordar que, en esa oportunidad, ninguno de los servicios relacionados a la organización del evento (fuerzas de seguridad, policías, etc) cobró por sus servicios, ya que todo sería destinado para el Hospital. “Es simple la situación. ¿Qué pasó con esos 108 millones de pesos? Que eso la AFA lo diga. Queremos tener alguna constancia diciendo que no nos van a devolver ese monto”, concluyó María del Carmen.