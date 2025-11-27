‘Chiqui’ Tapia desafiante: “Pasaron tres presidentes y me quedan muchos años más acá”
El fútbol argentino vivió su fiesta de premiación: se entregaron los premios Alumni, una tradicional premiación para los dirigentes, futbolistas, entrenadores, árbitros y periodistas que cubren la diferente oferta informativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por primera vez se entregó el Alumni de platino para el cuestionado presidente Claudio Tapia.
El Coliseo de Futsal del predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza, fue acondicionado para el evento, en la misma semana que la polémica por el título designado a dedo a Rosario Central y el pasillo en que Estudiantes transitó la rebeldía.
La premiación quedó marcada por la reivindicación de las asociaciones civiles sin fines de lucro: los oradores de la noche fueron el presidente de Defensores de Belgrano y vocal de la AFA, Marcelo Achile, y más tarde el propio Tapia, quienes coincidieron en remarcar un escenario que parece adormecido en la agenda mediática pero que tiene plena vigencia en la coyuntura de AFA: la SAD como amenaza.
“El presidente (Tapia) tiene el lomo curtido de defendernos a nosotros, los clubes. Los embates del gobierno de turno, de los medios que cada vez que hay que revisar un contrato aparecen los ataques de los mismos de siempre”, remarcó Achille en un tramo de su exposición.
El auditorio estuvo compuesto principalmente por dirigentes de diversas categorías, ex futbolistas -entre ellos algunos campeones del mundo como Ubaldo Matildo Fillol o Daniel Bertoni-, y entrenadores como Diego Placente, de las juveniles de AFA, Gustavo Costas o Gustavo Quinteros, de Racing e Independiente, respectivamente.
“No les interesa nada el deporte argentino. Todos juntos vamos a bancar está parada con el pecho aunque nos peguen en las tapas de los diarios. No aflojes, hermano”, distinguió el dirigente del Dragón, antes de que Tapia subiera al escenario para recibir la distinción de platino.
“Asociaciones civiles sin fines de lucro. Eso es lo que somos y eso lo que defendemos. Pasaron tres presidentes en nueve años que llevo en la AFA… y me quedan muchos años más”, llegó a decir Tapia antes de un aplauso cerrado que interrumpió sus palabras. Cuando pudo, siguió. “No tengan dudas que cuando se venza mi mandato, se van a poder presentar los que quieran. Las discusiones se dan desde adentro. No desde afuera. A mí me eligen ustedes, los dirigentes”, dijo para desatar una nueva tanda de aplausos.
Ni Tapia ni Achile hicieron nombres propios del otro, del enemigo. Pero hicieron referencia al gobierno de Javier Milei -es el principal promotor de las SAD-, a los medios de comunicación y a Estudiantes, el club que hoy se encarna como enemigo de la gestión de Tapia.
“Hay algunos que se olvidan que estaban afuera del Reducido dos días antes de que jugará Barracas y porque no ganó Huracán y porque no ganó Belgrano clasificaron”, en clara alusión a Estudiantes, cuyos jugadores le dieron la espalda en el pasillo para el inesperado título de Rosario Central por haber sumado más puntos en la tabla anual.
Tapia no hizo referencia a la polémica abierta tras comprobarse que la circular con las especificaciones del homenaje al campeón tenía la fecha inmediatamente posterior a la finalización del partido en Rosario, ni a los posibles movimientos espurios de uno de los principales auspiciantes de la Liga Profesional, pero si se refirió a los arbitrajes.
No hizo un mea culpa por algunas de las vergonzantes actuaciones, sino que hizo un encendido apoyo a su labor, con la presencia del director nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, rodeado de algunos de los suyos en medio de la sala, lejos del living en el que se ubicaron los invitados especiales y dirigentes de mayor peso.
“Los árbitros tienen una enorme responsabilidad y pese a la tecnología disponible, están solos con dos tarjetas y un silbato”, dijo en una defensa sobre su trabajo que poco tiene que ver con la realidad: cada vez el VAR tiene mayor injerencia en los fallos clave.
Además de los futbolistas y entrenadores mencionados, también estuvieron presentes en representación de Futbolistas Argentinos Agremiados Darío Cecchia, Néstor Fabbri; el Tano Salvador Pasini por ATFA, Luis Islas y Adrián Maravilla Martínez, entre otros. Todos vieron, por ejemplo, como Gustavo Costas recibió el premio a mejor entrenador y Diego Placente uno de los Alumni de Oro por su trabajo con la selección en los Mundiales Sub 20 y Sub 17.