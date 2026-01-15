‘Chiqui’ Tapia denunció ante la Justicia al periodista Pablo Gravellone, de TN y El Trece
Claudio “Chiqui” Tapia presentó una denuncia penal contra el periodista deportivo Pablo Gravellone, por sus comentarios en la red social X (exTwitter) sobre las irregularidades que investiga la Justicia en la Asociación del Fútbol Argentino. La denuncia del presidente de la AFA contra el reportero de TN y El Trece fue sorteada y recayó este jueves en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli.
El abogado de Tapia, Gregorio Dalbon, publicó la denuncia en su cuenta de X, pese a que todavía no fue notificado por la Justicia el periodista Gravellone. Allí, sostiene Tapia que lo denuncia por “amenazas y hostigamiento digital.
“Asimismo, atento a la continuidad y reiteración de las conductas denunciadas, solicito que se dispongan las medidas cautelares necesarias para hacer cesar el hostigamiento y prevenir su reiteración, en resguardo de mi integridad personal, mi honor, mi seguridad y la de mi entorno familiar”, sostiene la denuncia del presidente de la AFA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Gravellone dijo que todavía no fue notificado por el Juzgado, pero que se enteró por la “exposición pública que hizo Dalbon del tema”. Y aseguró que, “claramente, no hostigué ni amenacé a nadie. Hice mi trabajo ejerciendo la libertad de expresión con absoluta responsabilidad y compromiso con mi profesión”.
“Respecto de Tapia, tengo una mirada crítica sobre su gestión en el fútbol argentino y sigo atentamente cada denuncia sobre los posibles casos de corrupción investigados por la Justicia”, agregó Gravellone.
Se trata de la primera denuncia judicial que le realiza el presidente de la AFA al periodista de TN y El Trece (medios de Grupo Clarín), quien en 2024 recibió dos cartas documento que le envió Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, por calumnias e injurias, que “fueron respondidas y quedaron en la nada”, contó Gravellone.
Por su parte, Gregorio Dalbon dijo que la denuncia fue presentada por Tapia “ante la reiteración de manifestaciones públicas, imputaciones falsas y conductas de hostigamiento sostenidas en el tiempo”.
Y añadió que, “a partir de este momento, no hay más relato. Hay un expediente, un juez federal y responsabilidades personales que deberán asumirse. La suya y la de los que siguen repitiendo mentiras. Habrá más denuncias”, amenazó el abogado del presidente de la AFA.