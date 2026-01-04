China instó a Washington a “dejar de socavar al Gobierno venezolano”
China expresó este domingo su “grave preocupación” por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores por parte de Estados Unidos, pidió su “liberación inmediata”, y reclamó que la crisis se resuelva mediante “diálogo y negociación”.
A través de un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, China manifestó su “grave preocupación” por que Washington “se haya apoderado por la fuerza” del mandatario y de su esposa y los haya trasladado fuera del país.
Según el texto, las acciones de Estados Unidos “violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales” y contravienen “los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
El comunicado, publicado en la página del Ministerio, añadió que estas actuaciones menoscaban la soberanía venezolana.
A través del mensaje difundido por la Cancillería, China instó a Washington a “garantizar la seguridad personal” de Maduro y Flores, a “liberarlos de inmediato”, a “dejar de socavar al Gobierno venezolano” y a “resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación”, sin anunciar medidas adicionales.ríguez, asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
China y mantiene una estrecha relación diplomática y económica con Venezuela, reforzada durante los mandatos del presidente chino Xi Jinping y de Maduro, ha defendido de forma reiterada en foros internacionales los principios de soberanía estatal y no injerencia.
En las últimas horas, Pekín había emitido un aviso consular en el que desaconsejaba a sus ciudadanos viajar a Venezuela ante el deterioro de la seguridad, sin entrar entonces en valoraciones políticas sobre la operación estadounidense.