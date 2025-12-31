China aplicará cuotas y un arancel del 55 % a la carne vacuna importada: fuerte impacto para Argentina
China anunció que a partir del 1 de enero aplicará medidas de salvaguardia sobre la carne de vacuno importada, que incluirán cuotas anuales por país y un arancel adicional del 55 % para los envíos que superen esos volúmenes, según informó el Ministerio de Comercio del país asiático.
La decisión tendrá un impacto significativo en la Argentina, ya que China es el principal destino de la carne vacuna nacional. De acuerdo con la disposición oficial, al país se le asignó una cuota de 511.000 toneladas anuales, que mantendrán el arancel vigente del 12,5 %. Sin embargo, todo embarque que supere ese volumen deberá afrontar un arancel del 55 %, que se sumará a los derechos ya existentes.
El alcance de la medida se dimensiona al observar los números recientes del comercio exterior argentino: en los primeros 11 meses del año se exportaron 654.800 toneladas de carne vacuna, de las cuales 458.360 toneladas tuvieron como destino China, lo que deja en evidencia la relevancia del mercado chino para el sector.
Entre los principales proveedores, Brasil, líder en ventas al gigante asiático, recibió una cuota superior, fijada en 1 millón de toneladas anuales. En el caso de Estados Unidos, las cuotas se establecieron en 164.000 toneladas para 2026, 168.000 para 2027 y 171.000 para 2028, con incrementos graduales.
Según explicó el Ministerio de Comercio chino, las importaciones de carne vacuna crecieron de manera significativa en los últimos años y existe una relación directa entre ese aumento y las dificultades que atraviesa la industria ganadera local, lo que justifica la adopción de medidas de protección temporal conforme a la normativa china y a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las salvaguardias estarán vigentes durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se aplicarán mediante cuotas anuales por país, que se irán ampliando de forma gradual. Una vez agotado el cupo asignado, las importaciones quedarán automáticamente alcanzadas por el arancel adicional del 55 %. Además, las cuotas no utilizadas no podrán trasladarse al año siguiente.
El Ministerio precisó que las importaciones que se mantengan dentro de los cupos conservarán los aranceles actuales, y aclaró que durante el período de aplicación quedarán suspendidos los mecanismos de salvaguardia específicos previstos en el acuerdo de libre comercio entre China y Australia.
Quedarán excluidos de estas medidas los países en desarrollo cuya cuota individual no supere el 3 % del total de importaciones y cuyo peso agregado se mantenga por debajo del 9 %, aunque esa exención podrá ser revisada si se superan esos umbrales.
Desde el Gobierno chino remarcaron que el objetivo de las salvaguardias es brindar un alivio temporal a la industria nacional, sin restringir el comercio normal, y aseguraron que el país seguirá manteniendo su mercado abierto y la cooperación con sus socios comerciales.
La decisión pone fin a una investigación iniciada el 27 de diciembre de 2024, a pedido de asociaciones ganaderas chinas, para evaluar el impacto del fuerte incremento de las importaciones. Según datos oficiales, las compras externas crecieron casi un 65 % entre 2019 y 2023, y más de un 100 % en la primera mitad de 2024 en comparación con 2019.
Durante el proceso, el Ministerio de Comercio recopiló información mediante cuestionarios, audiencias públicas y verificaciones sobre el terreno, con la participación de gobiernos y empresas exportadoras de Brasil, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En marzo de 2025, más de 180 representantes de 75 partes interesadas participaron de una audiencia pública.
El anuncio se da en un contexto de crecientes tensiones comerciales internacionales, con investigaciones similares activadas sobre productos como cerdo, lácteos y brandy de la Unión Europea, en paralelo a las fricciones por los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos. No obstante, Pekín insistió en que la medida no apunta contra países específicos, sino que busca facilitar el ajuste del sector ganadero local.
China es el mayor importador mundial de carne vacuna y en 2024 adquirió un récord de 2,87 millones de toneladas, según datos de aduanas. En la primera mitad de 2025, las importaciones cayeron un 9,5 % interanual, en un contexto de presión sobre la rentabilidad y reducción de la capacidad reproductiva del sector ganadero local.