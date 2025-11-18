Chile ingresa en la recta final hacia el balotaje: Jara y Kast aceleran la búsqueda de apoyos
Quedan cuatro semanas para definir quién será la próxima o el próximo presidente de Chile, y tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast desplegaron desde este lunes una intensa estrategia para captar los votos dispersos en la primera vuelta entre seis candidatos ya fuera de competencia.
La candidata oficialista del Partido Comunista, que obtuvo el 26,85% de los votos (3.476.615 sufragios), comenzó la jornada con una agenda cargada tras su ajustada ventaja sobre Kast, quien alcanzó el 23,92% (3.097.717 votos). Aunque Jara terminó primera, en la coalición de izquierda y centroizquierda la sensación general fue de victoria amarga, ya que esperaban superar el 30% y ampliar la distancia con el líder conservador.
Jara busca apoyos en el centro y entre ex candidatos
Durante sus actividades en La Pintana, una de las comunas más humildes y complejas de Santiago, Jara se mostró abierta al diálogo con quienes hasta el domingo fueron sus competidores directos.
“Yo voy a trabajar para conquistar a la ciudadanía, estoy abierta al diálogo con otros ex candidatos, espero poder integrar propuestas de otros espacios”, afirmó.
La candidata también elogió la performance del independiente Franco Parisi, quien dio la sorpresa y se ubicó tercero con un 19,7%.
“Franco tuvo una estrategia muy interesante, valoro mucho su aporte a la política”, dijo Jara tras un encuentro con mujeres emprendedoras.
Ya en su discurso de la noche electoral, había destacado la propuesta de Parisi de reducir el IVA en los medicamentos, una demanda muy instalada en sectores medios y populares.
Además, adelantó que incorporará ideas de Evelyn Matthei y de Marco Enríquez-Ominami, candidatos de derecha moderada y centroizquierda respectivamente, en un intento por ampliar su base de apoyo.
Pero Jara no evitó confrontar con Kast:
“Es autoritario. Estuvo 16 años en el Congreso y no se le conoce ninguna ley. No se puede hacer política obstruyendo, en vez de construir”, criticó.
La relación con Javier Milei
Consultada por Clarín, Jara aseguró que, en caso de llegar a La Moneda, mantendrá una relación diplomática adecuada con la Argentina pese a sus profundas diferencias ideológicas con el presidente argentino.
“Será una relación completamente normal. Yo pienso muy distinto de Milei, pero por cierto a él lo eligió el pueblo argentino, y yo por eso lo tengo que respetar”, afirmó.
Seguridad: tema central en la campaña
La candidata eligió La Pintana —una de las comunas donde más preocupa el avance del narcotráfico— para reafirmar su postura en materia de seguridad.
“La seguridad pública va a ser una realidad en mi gobierno. Habrá más carabineros en las calles”, prometió, asegurando que perseguirá también “a los peces gordos” que manejan las redes criminales.
Analistas coinciden en que Jara deberá moverse hacia el centro y diferenciarse del desgastado gobierno de Gabriel Boric, con más del 60% de desaprobación.
La derecha se consolida detrás de Kast
Del otro lado, Kast llega fortalecido con el respaldo explícito de Evelyn Matthei y del diputado libertario Johannes Kaiser, quienes también aspiraban a meterse en el balotaje. Ambos representan sectores clave de la derecha moderada y de la ultraderecha.
Ahora, el “botín” electoral más valioso parece ser el voto de Parisi, un electorado volátil y transversal.
El analista Kenneth Bunker advirtió que su comportamiento es incierto:
“Es muy difícil entender cómo se van a mover los votos de Parisi. Fue un voto protesta. La victoria de Kast en diciembre es casi irreversible”, afirmó.
Kast busca consolidar su ventaja
Mientras Jara recorría Santiago, Kast viajó a La Araucanía, escenario de uno de los conflictos más complejos del país por la tensión entre el Estado y comunidades mapuches. Allí también intentó ampliar apoyos en un territorio históricamente sensible para las campañas presidenciales.
A menos de un mes del balotaje, ambos candidatos enfrentan un desafío monumental: capturar el voto independiente, desencantado y crítico, que definirá el resultado final el 14 de diciembre.