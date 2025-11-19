Chile anticipa el envío de cerezas y provoca una fuerte tensión en el mercado argentino
La llegada temprana e inusual de las primeras partidas de cerezas chilenas a la Argentina durante noviembre de 2025 encendió las alarmas entre los productores locales. Según medios especializados, el ingreso adelantado y la alta competitividad del sector chileno están “aplastando los precios” en el mercado interno, tal como lo advirtió la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI).
Desde la entidad, su gerente general Aníbal Caminiti explicó que los cereceros chilenos logran ofrecer fruta a valores más bajos debido a costos de producción notablemente menores. En contraste, en la Argentina los costos se dispararon: el trabajo aumentó 80%, la energía 140% y los impuestos más del 100%, lo que afecta gravemente la competitividad.
Impacto en el mercado argentino
La fruta chilena comenzó a aparecer en las góndolas locales desde la primera semana de noviembre, adelantándose un mes respecto de la ventana habitual, que coincide con el inicio de la producción nacional.
Sin embargo, operadores del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) indicaron que aún no cuentan con reportes oficiales sobre estas partidas, lo que complica la transparencia en torno a precios y volúmenes ingresados.
Empresarios del sector señalaron que las cerezas importadas se comercializan entre 55.000 y 59.000 pesos por caja de 5 kg, valores sensiblemente inferiores a los de la producción argentina de calidad similar. Esta brecha se da en un contexto donde Chile, con costos más bajos, puede colocar parte de su excedente en mercados regionales, desplazando a la oferta local. Desde CAPCI afirmaron que esta dinámica “nos va dejando fuera de competencia”.
Exportaciones y estrategia de calidad
A pesar de los desafíos en el mercado interno, la Argentina cerró una campaña récord en 2024/25 con más de 7.600 toneladas exportadas. Los principales destinos fueron Estados Unidos y China, seguidos de Europa, Medio Oriente y mercados emergentes como Egipto y Nepal.
Para sostener su competitividad externa, el sector apuesta a una estrategia basada en la calidad. Más del 80% de las exportaciones viajan por vía aérea, lo que garantiza frescura y posiciona a la producción nacional en nichos dispuestos a pagar precios superiores. Además, el país cuenta con un protocolo de calidad para asegurar estándares mínimos de exportación.
Preocupación del sector y pedidos de regulación
Ante este escenario, productores iniciaron gestiones ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para solicitar “límites razonables” a las importaciones. El objetivo, remarcan, no es cerrar el mercado, sino proteger la producción nacional frente a una competencia que consideran desigual.
Desde CAPCI subrayan que, de no implementarse medidas, la presión chilena podría comprometer la rentabilidad del sector argentino, ya afectado por incrementos sostenidos en sus costos.
En conclusión, la entrada anticipada y masiva de cerezas chilenas constituye un desafío significativo para los productores argentinos, que buscan reforzar su propuesta de valor basada en calidad y reclamar políticas que equilibren la competencia, mientras continúan afianzando su presencia internacional.