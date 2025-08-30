Chelsea presentó como flamante fichaje a Alejandro Garnacho: “Es el mejor equipo del mundo”
Chelsea hizo oficial la compra de Alejandro Garnacho en una cifra que oscila en las 40 millones de libras esterlinas (54 millones de dólares) y así el argentino se convirtió en la venta más importante del Manchester United en los últimos cinco años y la cuarta más relevante de la historia de los Diablos Rojos (solo lo superan Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María).
El internacional argentino, de 21 años, había quedado apartado de los entrenamientos del primer equipo desde principios del verano, tras un distanciamiento con el entrenador Rubén Amorim. El Chelsea inició las negociaciones con una oferta de 25 millones de libras, pero finalmente ambas partes pactaron la transferencia en torno a los 40 millones de esa moneda.
El club de Londres hizo oficial la transacción después del triunfo 2-0 sobre Fulham que tuvo un tanto y una asistencia de Enzo Fernández. Garnacho estuvo en la tribuna siguiendo las acciones de sus nuevos compañeros.
El sitio oficial difundió la firma del contrato y la sesión de fotos: “Es un momento increíble para mi familia y para mí poder formar parte de este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y poder unirme a los campeones del mundo es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz”, señaló en la página de la entidad.
“El internacional argentino, que cumplió 21 años en julio, ha firmado un contrato de largo plazo en Stamford Bridge que se extiende hasta 2032″, detalló la entidad.
El Manchester United considera que la operación es positiva, dado el deseo expreso del extremo de abandonar el club. Desde su llegada a la cantera procedente del Atlético de Madrid en 2020, por una suma cercana a las 400.000 libras, Garnacho disputó 144 partidos y anotó 26 goles con la camiseta de los Red Devils.
En las últimas horas, el entrenador campeón del mundo de los Blues Enzo Maresca había sido consultado públicamente por el fichaje de Garnacho: “Sé que está por aquí. No sé exactamente dónde está, pero está por aquí. ¿En qué posición lo veo? Lo tengo muy claro, es extremo. Yo lo veo como extremo”.