Charly García ya tiene su propia esquina en Buenos Aires
Charly García ya tiene su esquina. Se sitúa en la intersección de la Avenida Santa Fe y Coronel Díaz y es otro más que merecido homenaje a uno de los músicos más emblemáticos de la cultura popular argentina. El espacio se convirtió en un punto de referencia para los fanáticos del rock local y un reconocimiento tangible a la trayectoria de uno de los artistas más influyentes de la historia argentina.
La iniciativa incluye una placa conmemorativa, señalética urbana y un mural que decora un edificio cercano en el complejo Palermo Off, ofreciendo un recorrido visual inspirado en la obra de García. La esquina no solo es un lugar simbólico, sino también un espacio donde los admiradores pueden conectarse con la historia del rock argentino y celebrar el legado del músico.
Como parte del homenaje, la Línea D del subte porteño se sumó a los reconocimientos oficiales: la estación Bulnes fue renombrada “Bulnes / Esquina Charly García” y cuenta ahora con señalética que informa a los pasajeros que están próximos a una de las esquinas más emblemáticas de la música nacional.
El mural retrata escenas y símbolos ligados a la obra de Charly García, creando un vínculo directo entre la vida del músico y la identidad de Buenos Aires. La obra gráfica y la placa conmemorativa buscan transmitir la influencia de un artista que, a lo largo de décadas, cambió la historia del rock argentino con discos, canciones y actuaciones que marcaron generaciones.