Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UBA
A los 73 años, el legendario músico Charly García fue distinguido con el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un emotivo acto realizado en la sede Puán de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante la ceremonia, el propio artista expresó con humor: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García”, acompañando sus palabras con el gesto de los dedos en “V”.
La aula 108, colmada de público, fue escenario de un evento que contó con la aprobación unánime del Consejo Superior de la UBA, a partir de la propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, impulsada por su Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular.
El cantautor, tras agradecer a la comunidad universitaria y al público, se retiró en medio de los aplausos mientras los presentes entonaban algunos de sus clásicos.
Según explicó el decano Ricardo Maneti, la distinción no solo se fundamentó en la “notable calidad musical” de Charly, sino también en “el sentido político de sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”.
Por su parte, Lisa Di Cione, catedrática de Estudios de Música Popular, subrayó que García es “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger” y destacó su “inestimable aporte a la música y a la cultura nacional”.
Asimismo, recordó que “Charly García ha sido objeto de estudios y análisis que derivaron en centenares de publicaciones, productos mediáticos y audiovisuales, además de decenas de libros que hoy forman parte de los planes de estudio”.
En esa línea, Di Cione remarcó que “fue en la década de 1980 cuando el rock se nacionaliza y Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convierten en la punta de lanza del reconocimiento artístico a nivel regional”.