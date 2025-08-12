Charla sobre protección del patrimonio entrerriano en Gualeguaychú
El próximo viernes 15 de agosto a las 14 se realizará una nueva actividad del ciclo de charlas Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Entrerriano (Papen) en el Museo Casa Natal de Fray Mocho (Fray Mocho 132, Gualeguaychú). La propuesta, abierta y gratuita, es organizada por el Museo Provincial Antonio Serrano, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
En esta oportunidad, la disertación estará a cargo de los integrantes de la Cooperativa Arqueoterra, los licenciados Axel Weissel y Micaela Rossi, acompañados por el coordinador del Museo Provincial Antonio Serrano, Gastón Fleita Moreyra. Los especialistas expondrán experiencias y resultados de las investigaciones arqueológicas realizadas en el Museo Casa Natal de Fray Mocho, destacando el valor de la historia y el patrimonio cultural de la región.
Este encuentro forma parte del ciclo Papen, que recorre diversas localidades de la provincia para difundir y promover la Ley Provincial N° 9686 de Preservación y Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Entre Ríos. La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de resguardar el patrimonio, promover la participación ciudadana y fortalecer el trabajo conjunto con instituciones locales.