Champions: Julián Álvarez abrió la cuenta en el 3-2 del Atlético Madrid sobre el PSV Eindhoven
El Atlético de Madrid logró un valioso triunfo por 3 a 2 ante el PSV Eindhoven por la sexta jornada de la Champions League, en un partido donde Julián Álvarez volvió a ser determinante. El argentino anotó el gol del empate parcial y alcanzó un hito clave: llegó a 11 tantos en competiciones europeas con el conjunto madrileño, superó a Raúl García en la tabla histórica del club y se convirtió en el decimocuarto máximo goleador colchonero en torneos continentales.
El tanto del cordobés, que selló el 1-1 transitorio, nació de una presión alta sobre la salida neerlandesa: Giuliano Simeone recuperó la pelota, Sorloth asistió y Álvarez definió sin oposición a los 36 minutos del primer tiempo. Con este gol, el delantero acumula tres partidos consecutivos anotando en Champions.
Desde su llegada al Atlético en agosto de 2024, Álvarez suma 40 goles en todas las competencias, con 11 conquistas y cinco asistencias en la temporada actual. Su aporte fue clave en el rendimiento del equipo de Diego Simeone, especialmente en la disputa europea.
El ex River además llegó a 19 goles en Champions League, igualando marcas de otros argentinos destacados como Julio Cruz y Lisandro López. En el ranking histórico nacional del torneo, solo están por encima figuras como Lionel Messi (129), Sergio Agüero (45), Hernán Crespo (25), Lautaro Martínez (25), Ángel Di María y Gonzalo Higuaín (ambos con 24).
El encuentro en el Philips Stadion tuvo un ritmo intenso. El PSV abrió el marcador a los diez minutos con un tanto de Guus Til, tras una jugada de Driouech por la izquierda. El Atlético lo dio vuelta: primero con el gol de Álvarez y luego con la aparición de David Hancko, que aprovechó un rebote del arquero Kovar tras un remate de Nahuel Molina. El tercer gol, convertido por Alexander Sorloth, llegó gracias a un pase profundo de Pablo Barrios en una acción iniciada por el propio Álvarez.
El equipo neerlandés descontó con un tanto de Roberto Pepi, tras asistencia de Ivan Perisic, pero el 3-2 no alcanzó para los dirigidos por Peter Bosz.
Para el Atlético, que venía de dos derrotas en LaLiga, el triunfo significó un impulso clave en la búsqueda de la clasificación entre los ocho mejores del torneo. Con 12 puntos, comparte la línea del Real Madrid (con un partido menos), el Inter de Milán y el Liverpool.
El desarrollo del partido mostró a un PSV incisivo por el sector izquierdo, donde Driouech complicó a la defensa rojiblanca. El Atlético respondió con transiciones rápidas, movilidad de Sorloth y precisión de Koke. Una de las más claras fue un cabezazo del noruego tras un centro de Álvarez que se fue apenas desviado.
La actuación del argentino también destacó porque marcó fuera del Metropolitano por primera vez desde el 17 de agosto, cortando una racha de 16 partidos como visitante con apenas dos goles.
El tramo final del partido tuvo a ambos equipos buscando la ventaja, aunque el PSV mantuvo firmeza defensiva y generó peligro en las transiciones. El Atlético deberá ahora visitar al Galatasaray y recibir al Bodo Glimt para asegurar su clasificación.
El encuentro contó además con una fuerte presencia argentina: Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Nicolás González en el Atlético; del otro lado, la titularidad de Francisco Ortega (aunque en el texto original figura por error “Olympiacos”).
Con este triunfo, el Atlético mantuvo su invicto ante equipos neerlandeses en Champions en el siglo XXI: siete triunfos y dos empates, incluidos cuatro éxitos consecutivos ante PSV y Feyenoord.