“Chacho” Coudet es virtualmente el nuevo entrenador de River Plate
De manera virtual, los máximos referentes de River Plate, Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli se reunieron esta tarde con el “Chacho” Coudet y su representante para ultimar los detalles de su contrato y definir su salida de Alavés. Son horas clave y todo podría llegar a su desenlace en los primeros días de la semana entrante.
A pesar de que ambas partes negaron contactos hasta este viernes, a través de intermediarios ya habían encaminado un acuerdo que podría rubricarse en las próximas horas.
Christian Bragarnik, representante del DT, habló con TyC Sports y confirmó que recién tras el partido con Levante había recibido un llamado por parte de Di Carlo para avanzar en las negociaciones. “Obviamente lo seduce, me lo ha trasladado en su momento, después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida”, reconoció.
El próximo paso para poder confirmar que Coudet será el sucesor de Marcelo Gallardo será su desvinculación de Alavés. A priori, la chance más concreta es una renuncia del DT, que podría incluir un resarcimiento económico al club, considerando que están en plena competencia y lucha por la permanencia y que el vínculo se extiende hasta junio de 2026. En cuanto a la reunión virtual, la misma fue positiva y comenzó a encaminar el arribo del entrenador a Núñez, algo que podría darse entre el martes y miércoles de la semana próxima.
Di Carlo espera poder cerrar la llegada de “Chacho” tras el partido del lunes ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, y poder apuntar a iniciar la semana de trabajo con el nuevo cuerpo técnico ya oficializado.
El paro dispuesto por AFA y apoyado por los clubes le da un margen de trabajo para conocer mejor al plantel y empezar a transmitir sus conceptos. La 8ª fecha frente a Atlético Tucumán se posterga y el debut podría ser ante Huracán, como visitante, el jueves 12 de marzo, o, a más tardar, frente a Sarmiento, en el Monumental el domingo 15 de marzo.