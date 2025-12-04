CGE lanzó una encuesta para fortalecer la calidad de la formación docente en Entre Ríos
El Consejo General de Educación (CGE) habilitó, a través de la plataforma virtual Atamá y de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica, una encuesta destinada a los docentes que participaron de las instancias de formación durante 2025. El objetivo es reunir información clave para mejorar las propuestas formativas de cara a los próximos años.
La iniciativa permitirá obtener datos sobre la pertinencia de los contenidos, la calidad del acompañamiento tutorial, la usabilidad de la plataforma y la experiencia general de los cursantes, con el fin de orientar políticas educativas basadas en evidencia.
En 2025, Atamá superó los 50.000 cursantes y abrió más de 300 aulas virtuales, entre trayectos de formación docente y el secundario virtual Oportunid@des, lo que implicó quintuplicar su alcance en relación con años anteriores. Desde el CGE destacaron el compromiso de los educadores entrerrianos que sostuvieron una participación activa a lo largo del año, reflejando la necesidad de actualización permanente y consolidando a la plataforma como una herramienta central para democratizar la formación.
En este marco, Atamá, junto a las distintas direcciones de nivel, modalidades y coordinaciones del organismo, puso en marcha la encuesta de cierre, que será enviada por el equipo responsable de cada trayecto formativo a los inscriptos. El formulario deberá completarse tanto por quienes finalizaron la propuesta como por quienes solo pudieron inscribirse sin llegar a cursarla, ya que todas las experiencias aportan información valiosa.
A su vez, quienes se anotaron en más de un trayecto deberán completar la encuesta una vez por cada propuesta, sin importar el nivel de participación alcanzado.
Los resultados permitirán fortalecer y mejorar las políticas de formación docente, garantizando mayor equidad, acceso y calidad educativa en toda la provincia. Al mismo tiempo, contribuirán al avance del Eje de Gestión Basada en Evidencia del Plan Educativo Provincial 2023-2027, que pone en el centro a los estudiantes y a la comunidad educativa, orientando las decisiones hacia una educación más justa y significativa.