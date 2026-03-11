Cerveceros en alerta por crisis en Quilmes: amenazas de despidos y retraso salarial
Emblema de la industria nacional, Cervecería Quilmes atraviesa un momento complejo marcado por la amenaza de despidos y un conflicto salarial con los trabajadores. En la planta de Zárate podrían perderse hasta la mitad de los puestos de trabajo, mientras que el Sindicato de Trabajadores Cerveceros declaró el “estado de alerta permanente” ante la falta de avances en las negociaciones paritarias.
El conflicto se produce en el marco de las discusiones salariales que la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines mantiene con la cámara empresaria del sector. Desde el gremio denunciaron que las ofertas salariales presentadas son insuficientes y llamaron a los trabajadores a mantenerse unidos mientras continúan las negociaciones.
Retraso salarial y tensión gremial
El sindicato difundió un documento en el que informó que las conversaciones entre la federación cervecera y la cámara empresarial no lograron resultados satisfactorios para los trabajadores.
Según indicaron desde la organización sindical, las propuestas salariales fueron rechazadas por considerarse insuficientes, por lo que el secretariado nacional de la federación decidió continuar las negociaciones para lograr una mejora en los ingresos del sector.
En ese contexto, el sindicato de base otorgó facultades al secretariado nacional para definir los próximos pasos dentro del proceso paritario, en caso de que la postura empresarial se mantenga sin modificaciones.
El comunicado también subraya “la necesidad de que los trabajadores se mantengan unidos y atentos a la evolución de las conversaciones, ante la posibilidad de que el conflicto escale si no se alcanza un acuerdo que contemple una recomposición salarial considerada justa por el gremio”.
Desde el sindicato explicaron que el estado de alerta permanente implica un seguimiento constante del proceso paritario y la preparación para eventuales medidas gremiales en defensa del salario y de los derechos laborales de los trabajadores cerveceros.
La situación de la planta Zárate
Por otra parte, la planta que Cervecería Quilmes inauguró en 2020 en Zárate como símbolo de expansión industrial atraviesa actualmente un fuerte proceso de contracción.
El establecimiento había sido concebido para producir en el país la cerveza mexicana Corona, pero pasaría de una dotación inicial de 260 trabajadores a poco más de 80, tras la implementación de un plan de retiros voluntarios.
La inversión, que superó los 5 mil millones de pesos, fue presentada en su momento como una apuesta estratégica de largo plazo para la producción local y la sustitución de importaciones.
Sin embargo, cinco años después la empresa enfrenta un escenario muy distinto, marcado por caída de ventas, reducción de turnos y un repliegue productivo. Actualmente solo permanecería operativa una línea de producción —la de envases de vidrio no retornable— y un único turno de trabajo.
De acuerdo con fuentes gremiales, la producción se redujo a menos de la mitad y durante 2025 ya se habían producido despidos, en medio de una caída del consumo de cerveza cercana al 45 por ciento durante el año anterior.
Ese retroceso no solo impactó en la planta de Zárate, sino que también obligó a paralizar temporalmente la producción en la sede central de la compañía.
Retiros voluntarios y advertencias del gremio
Desde el sindicato cervecero advirtieron que el acuerdo de retiros voluntarios se produjo bajo la amenaza latente de un cierre total de la planta.
El delegado Horacio Romero atribuyó la crisis a una “importación indiscriminada” y a la fuerte caída del consumo de cerveza, factores que —según el gremio— afectan la viabilidad de la producción local.
El caso abre además interrogantes sobre la evolución del mercado cervecero y la estrategia industrial de la empresa. La inversión que nació como símbolo de expansión y generación de empleo podría terminar reduciendo su plantilla a cerca de un tercio del personal original.