Certamen Premate 2026: abren la convocatoria para artistas de toda la provincia
La Municipalidad de Paraná lanzó la convocatoria al Certamen Premate 2026, una instancia que busca visibilizar y promover las expresiones artísticas regionales en el marco de la 35º Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero de 2026 en la capital entrerriana.
La invitación está dirigida a artistas de toda la provincia que deseen participar en las disciplinas de Música Folklórica y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional, así como en Danzas Folklóricas y Contemporáneas. El formulario de inscripción ya se encuentra disponible de manera online en el sitio oficial fiestadelmate.parana.gob.ar.
El certamen contará con dos instancias de competencia, que se llevarán a cabo en tres sedes distribuidas en distintas ciudades de Entre Ríos. El preselectivo Paraná y Zona Metropolitana Gran Paraná se realizará el martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026 en el Teatro Municipal 3 de Febrero. En tanto, el preselectivo Maciá tendrá lugar el lunes 12 de enero de 2026 en el Predio Multieventos, mientras que el preselectivo Villaguay se desarrollará el jueves 22 de enero de 2026 en el Parque Balneario Municipal.
La instancia final se concretará el miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la Sala Mayo de Paraná, donde los artistas seleccionados competirán por un lugar en el escenario principal de la 35º Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más relevantes de la región.
Los ganadores de cada categoría recibirán un premio en concepto de caché artístico y un certificado de participación otorgado por la Municipalidad de Paraná. Además, tendrán la posibilidad de presentarse ante un público masivo durante la Fiesta Nacional del Mate, lo que representa una importante oportunidad de difusión y proyección artística.
Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del formulario online disponible en fiestadelmate.parana.gob.ar, donde los interesados deberán consignar sus datos personales, la propuesta artística y los requerimientos técnicos necesarios para la presentación.
En cuanto a las categorías, en el rubro Música se incluyen Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional, en las modalidades solista, dúo o conjunto vocal e instrumental. En Danza, podrán participar conjuntos de baile folklórico o contemporáneo y parejas de baile en estilo folklórico tradicional o estilizado.
El jurado evaluará las presentaciones a partir de criterios técnicos y artísticos, priorizando la originalidad, la técnica y la interpretación. Las propuestas deberán respetar las características con las que fueron preseleccionadas para cada instancia del certamen.