Cerró una planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos
La crisis de Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo con el cierre definitivo de la planta Becar, ubicada en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). La empresa —la mayor productora de carne aviar del país— confirmó que unos 270 operarios serán trasladados a la planta La China, situada a pocos metros, lo que profundiza la incertidumbre en el sector.
El movimiento ocurre en un contexto crítico: sueldos atrasados, pagos en cuotas, retiros voluntarios y un procedimiento preventivo de crisis solicitado por el Grupo Granja Tres Arroyos (GTA) desde diciembre del año pasado. Pese a esto, fuentes de la compañía sostuvieron que “no hay despidos”, sino una “concentración de la producción” en una sola planta.
“Se pasan 270 empleados a La China, que ya tiene 600 trabajadores y ahora operará dos turnos”, señalaron fuentes consultadas por Infobae. Afirmaron también que la empresa “busca eficiencia y reducción de costos”.
Salarios en cuotas y clima de tensión laboral
La situación salarial es uno de los principales focos de conflicto. En la última quincena de octubre, los trabajadores recibieron solo el 20% de sus sueldos, lo que derivó en reclamos y protestas.
Según Miguel Ángel Klenner, secretario general del STIA, “los salarios llegaron en cuotas, los trabajadores están endeudados y el futuro sigue siendo incierto”. A esto se suma la demora en los haberes de noviembre, que agrava la preocupación.
Por su parte, Sergio Vereda, del Sindicato de la Carne, explicó que los trabajadores reubicados en La China serán reorganizados en dos turnos. Muchos empleados debieron optar por retiros voluntarios ante la falta de garantías sobre su continuidad laboral.
Una crisis que se profundizó en el último año
El deterioro se aceleró tras el cierre del mercado chino para las exportaciones avícolas por el brote de gripe aviar en 2023, lo que implicó una pérdida estimada de USD 160 millones para el sector.
La empresa pasó de exportar el 33% al 25% de su producción y aún no logró recuperar ese volumen.
Granja Tres Arroyos emplea 7.000 personas en Argentina y Uruguay y produce 700.000 pollos por día. Pero sus plantas operan bajo tensión y varias instalaciones enfrentan parálisis o recortes operativos.
Expectativa por la reapertura de mercados
Fuentes del Gobierno recordaron que el sector atraviesa dificultades desde que las exportaciones quedaron suspendidas por la gripe aviar.
“El sector está crujiendo pos brote. No se trata de importaciones: se cerraron exportaciones y ahora estamos en reapertura de mercados”, indicaron.
Afirmaron que Argentina fue declarada libre de gripe aviar hace un mes, y que esperan recuperar el mercado chino en diciembre o enero.
Reorganización interna y dudas a largo plazo
La planta Becar cesará operaciones el 1° de diciembre, mientras que La China absorberá el personal en dos turnos. Si bien la empresa y los sindicatos acordaron condiciones de movilidad y retiros voluntarios, persisten dudas sobre la estabilidad futura del empleo.
La compañía administra ocho plantas en Argentina y una en Uruguay, y en los últimos años sumó marcas como Cresta Roja, La Comarca y Jet Food.
Sin embargo, el pago en cuotas, los atrasos salariales y la falta de previsión financiera mantienen la tensión alta.
“No se puede vivir así. No es posible que una quincena se pague en cinco cuotas”, expresó Klenner, remarcando el impacto directo en la vida cotidiana de los trabajadores.