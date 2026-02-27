Cerró La Texto Fabril, una empresa cordobesa de 80 años, y ofrece sólo el 50% de las indemnizaciones
La Texto Fabril, una empresa ubicada en Alta Gracia, comunicó el cierre de sus operaciones. Despidió a sus últimos 29 operarios. Los telegramas llegaron mientras estaban atravesando sus vacaciones. Les quieren pagar el 50% de las indemnizaciones.
“Empezamos con problemas, reducciones horarias, menos días de trabajo. Se cortaron las horas extras y la producción bajó drásticamente”, explicó Gustavo Godoy uno de los operarios con 34 años de antiguedad en La Texto Fabril, una empresa que había sido fundada en 1946.
De hecho explicó que los rumores de venta o de reducción de personal circulaban por los pasillos, pero nunca hubo una respuesta clara de la patronal.
“Llegó el fin de año y estábamos igual. Pasó enero y ni siquiera nos daban aviso de vacaciones, hasta que finalmente nos dijeron que salíamos todos juntos. Eso nunca había pasado; cuando había trabajo, nos íbamos turnando para no frenar la fábrica”, recordó.
Precisamente, explicó que los telegramas, que comenzaron a llegar el miércoles, se enviaron mientras sus últimos 29 operarios de planta gozaban de sus licencias.
Además, en los telegramas la empresa aduce que se atiene al art 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que la habilita a pagar indemnizaciones al 50% por estar atravesando una crisis. Sin embargo no se acreditó el procedimiento preventivo de crisis.
María Villalba, dirigente de la Asociación Obrero Textil, denunció que la empresa incumplió las condiciones del procedimiento preventivo de crisis al que se había acogido. “Sabíamos que venían mal desde hace años, pero no cumplieron con su palabra”, señaló.