Cerró la histórica textil Emilio Alal y despidió a 260 trabajadores en Corrientes y Chaco
La empresa textil Emilio Alal resolvió cerrar sus plantas productivas de hilados y telas en las provincias de Corrientes y Chaco, lo que derivó en el despido de 260 operarios. La firma estaba orientada a la fabricación de insumos para la industria del calzado, accesorios y talabartería, además de la producción de hilados de algodón y telas.
El nivel de actividad del sector textil atraviesa uno de sus momentos más críticos y solo encuentra comparación con los períodos más complejos de la pandemia. En ese marco, en octubre la utilización de la capacidad instalada cayó al 32,5%, lo que implicó una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto de septiembre y de 15,3 puntos frente a octubre de 2024.
El cierre de Emilio Alal se suma a una serie de empresas del rubro que en los últimos meses anunciaron cierres o reducciones de plantas, con un impacto directo en el empleo industrial.
La compañía, que cuenta con más de 100 años de trayectoria, explicó que la decisión se debe al “actual contexto económico y comercial adverso”, cada vez más dominado por las importaciones. Además, advirtió sobre problemas estructurales que “afectan la competitividad de la industria nacional”.
Desde la conducción de la empresa señalaron que el escenario resulta inviable para la continuidad de las operaciones, sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo. En ese sentido, cuestionaron la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir, tanto nuevas como usadas.
También apuntaron contra la caída del poder adquisitivo, los altos costos financieros, laborales y energéticos, y la elevada carga impositiva, factores que —según remarcaron— “generaron una pérdida significativa de competitividad para la producción nacional”.
De acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del sector registró en octubre de 2025 una caída interanual del 24%, muy por encima del retroceso promedio de la industria manufacturera, que fue del 2,9% en el mismo período.
Desde diciembre de 2023, el sector textil acumuló la pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo registrados en todo el país, reflejando la profundidad de la crisis que atraviesa la actividad.IP