Cruje la industria metalmecánica en Córdoba: Cerró la histórica fábrica de retenes SCAR
Tras más de cinco décadas de funcionamiento, la fábrica de retenes SCAR cerró definitivamente sus puertas en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, dejando un edificio vacío, un fuerte impacto social en la comunidad y una nueva señal de alarma sobre la situación de la industria nacional.
Después de más de medio siglo de actividad ininterrumpida, la planta industrial bajó sus persianas y puso fin a una etapa que durante décadas marcó la vida económica y social del barrio. El cierre dejó una imponente estructura de cemento sin actividad y alteró la dinámica cotidiana de una zona que creció históricamente al ritmo de la producción industrial.
El edificio, que durante años fue símbolo de trabajo y movimiento constante, hoy permanece en silencio. Donde antes ingresaban y salían camiones cargados con mercadería hacia distintos puntos del país, ahora solo quedan portones cerrados y ausencia total de actividad.
En su etapa de mayor desarrollo, SCAR se consolidó como un referente industrial cordobés en la fabricación y distribución de retenes, con una red comercial que trascendía las fronteras provinciales. Operarios trabajando en distintos turnos, proveedores y transportistas formaban parte del movimiento habitual que caracterizaba al barrio.
Impacto social en barrio Pueyrredón
El cierre no solo implica la pérdida de una unidad productiva con más de 50 años de historia, sino también un fuerte golpe social y emocional para la comunidad de barrio Pueyrredón.
Comercios cercanos, familias vinculadas a la actividad industrial y vecinos que convivieron durante décadas con la fábrica sienten hoy el vacío que dejó su partida. “Mucha tristeza”, resumió un vecino a medios locales al observar el predio sin movimiento.
El caso de SCAR se suma a otros cierres y dificultades que atraviesa el sector industrial en distintas regiones del país, en un contexto que algunos analistas y actores del sector describen como un proceso de retroceso industrial o “industricidio”.