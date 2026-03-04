¿Cerró icónico restaurante porteño?: El Palacio de la Papa Frita amaneció tapialado informaron sus empleados
Un emblemático restaurante de la avenida Corrientes y de la gastronomía porteña, con más de 70 años de historia, amaneció con el frente tapiado con chapas y todo indica que cerró sus puertas definitivamente. Se trata de El Palacio de la Papa Frita, clásico local gastronómico que había abierto en 1952.
La situación generó sorpresa entre clientes, vecinos y empleados. Durante la madrugada del martes 3 de marzo, el frente del restaurante fue cerrado con chapas y los trabajadores se enteraron de la situación cuando llegaron a trabajar al día siguiente.
Incertidumbre sobre el futuro del local
Por el momento, los dueños del restaurante no confirmaron oficialmente el cierre definitivo, aunque los indicios apuntan en ese sentido. No hubo comunicados formales y en el frente del local incluso fueron retirados los carteles con los precios.
En redes sociales, el restaurante no registra publicaciones recientes —las últimas tienen varios años— y no se difundieron mensajes sobre la situación actual del establecimiento.
Incluso, al buscar el restaurante en Google, todavía aparece como “abierto” y con los horarios habituales, aunque el sistema indica que actualmente tiene “poca concurrencia”.
Según comentaron vecinos y comerciantes de la zona, los empleados del restaurante no fueron informados previamente y se enteraron del cierre al llegar a su jornada laboral el martes por la mañana. Hasta el día anterior el local había funcionado con normalidad.
Entre las versiones que circulan, se menciona que un importante grupo gastronómico que ya opera en el centro porteño podría hacerse cargo del lugar, aunque por ahora solo se trata de trascendidos sin confirmación oficial.
El restaurante está ubicado en avenida Corrientes al 1600 y en los últimos años había sufrido el impacto de la caída del consumo.
Antes incluso de la pandemia, El Palacio de la Papa Frita ya había reducido su presencia. En 2019 cerró su local de la calle Lavalle con la intención de abrir uno nuevo en Suipacha, cerca de Corrientes, proyecto que finalmente no se concretó tras la llegada del Covid-19.
En el tradicional local de Corrientes, la disminución del consumo se hizo sentir en los últimos tiempos. Si bien continuaba siendo elegido por turistas y habitués del centro porteño, la clientela estaba lejos de los niveles de sus años de mayor actividad.
Un clásico de la gastronomía porteña
El Palacio de la Papa Frita fue distinguido como restaurante notable de la Ciudad de Buenos Aires. En la página oficial del gobierno porteño se lo describe como “un clásico de la calle Corrientes caracterizado por la abundancia de sus platos”.
Su eslogan era “Donde siempre son las 12 para comer”, reflejado también en su logo con forma de reloj que decoraba el frente del edificio.
“Con más de medio siglo de historia, es uno de los elegidos para terminar una linda noche después de salir del cine o de algunos de los teatros de la Av. Corrientes”, señala la reseña oficial.
Desde su inauguración en 1952, el restaurante ofrecía bifes de chorizo de novillo de exportación y asado de tira de siete costillas, además de una amplia variedad de papas: bastón, lome, soufflé, pay, rejilla, plomo y española.
Su especialidad más reconocida eran las papas fritas soufflé, infladas y crujientes, cuyo secreto —según la tradición del local— estaba en el corte, la mezcla de aceites y una fritura en tres temperaturas diferentes.
Entre otros platos destacados figuraban los buñuelos de verdura, los escalopes a la romana, la suprema a la Maryland y postres como budín de pan o panqueques flambeados al ron.
A lo largo de su historia, el restaurante recibió a numerosas personalidades, entre ellas Arturo Frondizi, Arturo Umberto Illia, Celia Cruz, Ástor Piazzolla, Luis Aguilé y Julio Iglesias.
Además, uno de los registros históricos de su inauguración muestra imágenes en blanco y negro acompañadas por la narración de un locutor que decía: “Vetustos palacios dan carácter a las ciudades europeas; nuestra capital, moderna y dinámica, tiene palacios de especial fisonomía, entre ellos los dedicados al arte culinario. Este, en plena calle Corrientes, es el único del mundo con la cocina a la calle: los cocineros trabajan a la vista del público”.
Aunque el cierre definitivo todavía no fue confirmado oficialmente, los indicios y los comentarios de vecinos y habitués apuntan a que El Palacio de la Papa Frita dejó de funcionar, lo que marcaría el final de uno de los restaurantes más emblemáticos del centro porteño.