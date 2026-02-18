Cerró FATE y deja en la calle a más de 900 empleados
El directorio de FATE tomó la drástica decisión de cerrar la empresa. Afecta a 920 empleados y a una amplia cadena comercial y de proveedores. Los accionistas encabezados por la familia Madanes Quintanilla y su socio brasileño, Vipal, experto en cubiertas para moto, optaron directamente bajar las persianas en vez de inclinarse por un concurso de acreedores.
También anunciaron que se pagarán todas las deudas pendientes, además de las indemnizaciones correspondientes a los empleados que en este caso se rigen por la ley actual, en vez de la Reforma Laboral que contempla otro cálculo menor.
La empresa comunicó de esta manera el cierre: “FATE comunica que, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. A lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad. Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.
Añadió que: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo. FATE es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.
Y finalizó con un “profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.
FATE, cuyo nombre remite a Fábrica Argentina de Telas Engomadas, fue fundada por la familia Madanes en 1940 en una pequeña planta en el barrio de Saavedra,y se mudo a la planta de San Fernando en 1962. Hasta hace poco reinó en los neumáticos en la Argentina gracias a un alto desarrollo tecnológico continuo y alianzas internacionales.
En la década del 70, FATE desarrolló una División Electrónica con técnicos argentinos que diseñaron, probaron y fabricaron productos electrónicos como calculadoras y computadoras de oficina, con tecnología de punta en ese momento. Los resultados obtenidos por la División Fate Electrónica no tuvieron precedentes. Lograron producir alrededor de 15 mil calculadoras nacionales y unas mil computadoras CIFRA que conquistaron los países vecinos.
Pero la última avalancha importadora a precios de dumping en la mayoría de los casos, se reflejó en que actualmente el 85% de los neumáticos en Argentina es importado. En silencio, la producción de FATE se redujo en un 70%.
Por cierto, este cierre es también una señal de alerta roja para la italiana Pirelli y la japonesa Bridgestone, los otros dos gigantes que aún fabrican en el país.
La familia Madanes es también la dueña de Aluar, gigante del aluminio con su corazón en Puerto Madryn que exporta a casi todo el mundo. Y que fue castigada recientemente con el 50% de aranceles para lo que se destina a EE.UU. Por lo que trascendió tienen planes de inversión para Aluar, que se anunciarían en breve.