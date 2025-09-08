Cero autocrítica de Javier Milei: “El rumbo no se va a modificar, se va a redoblar”
Javier Milei reconoció la derrota en las Elecciones Legislativas bonaerenses; dijo que hará correcciones, pero -contradictoriamente- aseguró: “El rumbo no se va a modificar, sino que se va a redoblar”. Y añadió: “Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a continuar con la fuerte restricción monetaria, con el esquema cambiario, con la política de desregulación”.
“Lo que hay que dejar en claro es que, sin ninguna duda, en el plano político hemos tenido una derrota. Si queremos salir adelante, es aceptar los resultados. Tuvimos un revés y hay que asumirlo”, arrancó su discurso.
Reconoció al peronismo por “haber puesto todo el aparato” del PJ, “que manejan de manera eficiente”. Por eso, marcó que el resultado de este domingo marca “el piso de La Libertad Avanza” y “el techo” de Fuerza Patria.
“Esto llevará a una profunda autocrítica, donde vamos a corregir en lo que nos hemos equivocado. No hay opción de repetir los mismos errores. Vamos a corregirlos”, continuó su breve intervención, de seis minutos.
| Discurso del presidente Javier Milei tras los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
"Vamos a corregir nuestros errores y cada día vamos a ser mejores para obtener mejores resultados. Vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad."@JMilei pic.twitter.com/QZX1QkEtSv
— Mia (@Mialygosa) September 8, 2025
Pero se contradijo al anticipar que sostendrá y “profundizará” el rumbo económico del Gobierno. “El rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a continuar con la fuerte restricción monetaria, con el esquema cambiario, con la política de desregulación”, expresó el presidente.
Segundos más tarde, enfatizó: “No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno: vamos a acelerar el rumbo. No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la inflación en 300% y la llevó al 20%. No vamos a ceder un modelo de una economía que se expande al 7%. No vamos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”, sostuvo.
Además vaticinó un mejor escenario de cara a las elecciones de octubre: “Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a modificar. Vamos a tener un mejor resultado el 26 de octubre. Como decía Churchill: ‘el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal; lo que cuenta es el coraje para continuar’. El compromiso no se negocia. Muchísimas gracias y todos a trabajar mañana, que hay que sacar un país adelante. ¡Viva la libertad, carajo!”, cerró.