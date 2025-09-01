Celulosa Argentina en concurso de acreedores: plantas paralizadas, default y futuro incierto
Celulosa Argentina, la histórica papelera con más de un siglo de trayectoria, atraviesa una crisis sin precedentes. Tras meses de default, plantas paralizadas y una reestructuración de deuda fallida, el directorio resolvió presentarse en concurso preventivo de acreedores con el objetivo de evitar un colapso desordenado.
Los balances recientes reflejan la magnitud del derrumbe: pérdidas por $172.634 millones, caída de ingresos del 44%, EBITDA negativo de $20.146 millones y un patrimonio neto en rojo de $23.774 millones, situación que configura una quiebra técnica.
Ventas en derrumbe y operaciones detenidas
El directorio reconoció en su acta del 29 de agosto que las ventas cayeron un 52% interanual en el último semestre. Mientras las ventas internas se redujeron un 32% en toneladas, las exportaciones crecieron 104%, aunque con márgenes mucho menores.
El aumento de costos en dólares y la imposibilidad de trasladarlos a precios provocaron una caída de la rentabilidad bruta del 17% y de la operativa del 31%, cuando un año antes los márgenes eran positivos.
La falta de liquidez obligó a paralizar las plantas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires) desde julio. También se frenó la producción en Forestadora Tapebicuá (Corrientes), lo que afectó a más de 500 trabajadores, quienes dependen de subsidios de emergencia del gobierno provincial.
Default, presión judicial y fracaso en la reestructuración
En mayo, la empresa declaró que no podía afrontar el pago de cheques y obligaciones negociables, entrando en default. Luego intentó reestructurar u$s128 millones de deuda con una propuesta que incluía postergar pagos por dos años y aplicar intereses reducidos, pero no logró la adhesión necesaria de los acreedores.
La situación empeoró cuando Tecmaco Integral, uno de sus principales acreedores, presentó un pedido de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial N°1 de San Lorenzo, Santa Fe. Desde entonces, Celulosa quedó sin acceso a crédito y debió operar bajo esquema de pago al contado, lo que volvió inviable la producción.
“La continuidad depende de nuevos socios”
Los aportes del accionista mayoritario, que inyectó u$s7,6 millones, no fueron suficientes. El directorio reconoció que la única salida es la llegada de nuevos socios que aporten capital de trabajo, aunque aclaró que los resultados de esas negociaciones son inciertos.
En el acta oficial, la compañía dejó asentado que usará “cualquier herramienta legal que coadyuve a preservar la continuidad de la Sociedad, la integridad de sus activos y la estabilidad de sus fuentes laborales”.
Un grupo en jaque
El impacto alcanza también a las subsidiarias: Tapebicuá en Corrientes detuvo su producción, Fanapel en Uruguay enfrenta problemas de capital de trabajo, y en Argentina el cierre temporal de Capitán Bermúdez y Zárate deja al mercado sin un jugador histórico.
Hoy, Celulosa Argentina enfrenta un escenario límite: sin producción, sin caja y con default sin resolver, la empresa deberá negociar bajo supervisión judicial para definir su continuidad. El futuro inmediato dependerá de conseguir inversores externos, alcanzar un acuerdo con los acreedores y recomponer su capital de trabajo antes de que el colapso sea irreversible.