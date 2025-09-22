Celulosa Argentina cambia de dueño: Esteban Nofal tomó el control en plena crisis y tras la venta simbólica por US$ 1
A solo 20 días de solicitar su concurso de acreedores para evitar la quiebra, y en medio de una crisis financiera que arrastra desde 2024, Celulosa Argentina fue vendida por US$ 1. La operación se produce mientras la compañía intenta renegociar una deuda de US$ 128 millones bajo supervisión judicial.
El control mayoritario de una de las papeleras más importantes del país pasó a manos de Esteban Antonio Nofal, propietario de la financiera CIMA Investments S.A. e hijo de Luis Benjamín Nofal, cofundador de Torneos y Competencias S.A.
Según se informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), dejará de ser controlada por el fondo Tapebicuá Investment Company, conformado por los empresarios José Urtubey, Douglas Albrecht y Juan Collado, junto a accionistas minoritarios. En detalle, Nofal adquirió 452,6 millones de acciones clase B, equivalentes al 45,5% del capital social.
OPA obligatoria y nueva etapa de reactivación
El comunicado enviado a la CNV precisó que, tras el cambio de control, el comprador está obligado a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Celulosa, destinadas a los inversores minoritarios.
El texto destacó que la operación marca “el comienzo de una nueva etapa de fortalecimiento y proyección”, con el compromiso de Nofal de impulsar la recuperación de la compañía y sostener el empleo.
Por su parte, el CEO de Celulosa, Hernán Bagliero, afirmó:
“Celulosa es un emblema de la industria nacional y mantendrá su liderazgo proyectándose hacia un futuro de crecimiento”.
Quién es Esteban Nofal
Nofal integra el directorio de Torneos y fue socio de Alejandro Burzaco, imputado en la causa FIFA Gate. También participa en CIMA Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, CIMA Agente Productor y Emprendimientos Tupungato, entre otras firmas.
En 2021 adquirió SES, empresa de TGLT vinculada a la obra pública y a la familia Caputo. Además, en 2024, CIMA tomó notoriedad al comprar deuda de Vicentin por US$ 447,1 millones, quedándose con acreencias de siete entidades financieras internacionales.
La crisis de Celulosa
Desde julio, las plantas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires) permanecen paralizadas, con tareas mínimas de mantenimiento. La firma explicó que la medida responde al deterioro del capital de trabajo en un contexto de caída del consumo, aumento de costos y pérdidas operativas.
En su último balance al 31 de mayo, la compañía informó una pérdida semestral de $172.634 millones, contrastando con la ganancia de $37.831 millones registrada en el período anterior.
La situación se agravó cuando Tecmaco Integral, uno de sus acreedores principales, presentó un pedido de quiebra por una deuda de $17 millones derivada de dos cheques rechazados por falta de fondos.