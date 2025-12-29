Celos en Alpine: un compañero minimizó el camino de Colapinto y desató polémica en la Fórmula 1
La irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no solo reconfiguró el mapa del automovilismo argentino, sino que también encendió tensiones internas dentro del paddock. En una entrevista reciente, Paul Aron, compañero del piloto argentino en la estructura de Alpine, se refirió a su presente en el equipo y dejó traslucir su malestar por la diferencia de apoyos económicos.
Al ser consultado sobre las dificultades para llegar a la máxima categoría, el piloto estonio puso a Colapinto como ejemplo de un recorrido “más sencillo”, apoyado —según su mirada— en el respaldo nacional.
“El hecho es que para un chico que tiene a un país como Argentina detrás es mucho más fácil encontrar apoyos, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde somos solo 1,3 millones de habitantes”, afirmó Aron, remarcando el peso del acompañamiento económico y de las marcas argentinas en la carrera del joven bonaerense.
Lejos de moderar el tono, el estonio fue más allá y calificó el recorrido de algunos colegas con una expresión contundente: “Sé muy bien cómo para algunos chicos este camino ha sido ‘mega fácil’ porque siempre han tenido un buen respaldo”.
Sin embargo, el planteo omite un dato central: el apoyo masivo que hoy recibe Colapinto no fue el punto de partida, sino la consecuencia de su rendimiento. El argentino se fue solo a Europa a los 14 años, compitió durante años en categorías menores con presupuestos ajustados y sin sponsors fuertes, y recién después de destacarse en pista comenzó a recibir respaldo institucional y comercial.
Mientras Aron pone el foco en el presente económico, pasa por alto que Colapinto rompió una sequía de 23 años sin pilotos argentinos en la Fórmula 1, bajo una presión enorme y demostrando su talento antes de que llegaran las inversiones. El apoyo nacional fue el premio a ese proceso, no un atajo.
El fastidio del estonio también quedó expuesto al referirse a la decisión de Flavio Briatore, quien optó por Colapinto para acompañar a Pierre Gasly como piloto titular desde 2026. “Personalmente, esperaba poder prepararme para ser piloto de Fórmula 1 a tiempo completo este año. Desafortunadamente, no fue así, pero cuando pienso en lo que aporté, no podría haber hecho más”, señaló Aron.
Una rivalidad que viene desde la Fórmula 2
La tensión entre ambos no es nueva. En la Fórmula 2, Colapinto le arrebató a Aron una victoria inolvidable en la última vuelta en Ímola, episodio que dejó al estonio visiblemente molesto en el podio. Fiel a su estilo, el argentino lo resumió luego con ironía: “Yo tampoco lo quiero mucho, pero por lo menos le tiré un poco de champagne”.
Hoy, los dos integran la estructura de Alpine y durante la temporada pelearon mano a mano por la consideración de Briatore. La definición fue clara: Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular para el próximo ciclo, donde debutará con un nuevo auto y un motor que promete cambiar el panorama de la categoría reina.