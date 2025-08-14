Celebraron en Villaguay la segunda jornada provincial del Mes de las Infancias con actividades solidarias y recreativas
En el marco de las cuatro jornadas provinciales organizadas por el programa Voluntarios ER para celebrar el Mes de las Infancias, este miércoles se llevó adelante la segunda edición en el Hospital Santa Rosa de Villaguay, con gran participación comunitaria.
Más de 20 voluntarios compartieron una tarde repleta de actividades con 60 niños provenientes de escuelas cercanas al hospital. La propuesta incluyó juegos, espacio de lectura, actividades culturales y una merienda compartida.
Uno de los momentos más emotivos fue la actuación del coro Con Alma de Gurí, que llenó la jornada de música y alegría. Al finalizar, los niños recibieron regalos y libros recolectados por los Centros de Estudiantes, fortaleciendo el espíritu solidario que impulsa esta iniciativa.
Las próximas jornadas se desarrollarán en Federal y Gualeguay, con fechas a confirmar. Quienes deseen participar como voluntarios pueden inscribirse en el formulario: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/178/voluntariosinfancias.
El programa Voluntarios ER, impulsado por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General del Gobierno de Entre Ríos, continúa llevando propuestas solidarias y recreativas a distintos puntos de la provincia, fomentando la participación ciudadana y el acompañamiento a las infancias.