Celebrando sus 75 años, Aerolíneas Argentinas lanzó tentadoras promociones
Aerolíneas Argentinas cumple 75 años y la empresa decidió festejarlo con descuentos imperdibles en pasajes a destinos nacionales e internacionales. Con la premisa de remontar las ventas, lanza una promoción con rebajas significativas por tiempo limitado.
Habrá que apurarse porque las promociones estarán vigente en las compras que los pasajeros hagan hasta el próximo domingo 14 de diciembre. Lo interesante de la iniciativa es que se contemplan diferentes períodos de viaje según el destino para poder tener una buena planificación.
Los usuarios que decidan comprar los pasajes en el período mencionado tendrán más beneficios, ya que se permitirá abonar los tickets en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de cualquier banco.
La compra de los pasajes con un 25% de descuento puede ser por los múltiples canales de atención de Aerolíneas Argentinas, que van desde la web oficial hasta las sucursales y la atención telefónica.
Con este dato, la empresa indicó que para vuelos dentro de Argentina los usuarios podrán usar la rebaja en viajes que sean entre el 1° de marzo y el 15 de junio de 2026. Para los vuelos internacionales también se mantiene el 25% de descuento y rige para pasajes correspondientes al mismo plazo que los vuelos nacionales.
Distinta es la situación para los pasajeros que quieran ir hacia destinos del Caribe, ya que el descuento sólo estará vigente para tickets válidos entre el 1º de marzo y el 31 de mayo de 2026.