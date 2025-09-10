Celebran la identidad entrerriana con una muestra de 30 banderas locales
En el marco de un nuevo aniversario de la provincia de Entre Ríos, este viernes 12, a las 10.30, se inaugurará la Extensión de la Muestra Vexilología de Entre Ríos en la explanada del Museo Casa de Gobierno (México y Córdoba, Paraná), dependiente de la Secretaría de Cultura provincial.
La exposición reúne las banderas y símbolos de 30 localidades entrerrianas, con el propósito de revalorizar la historia, la identidad y la simbología que representan. Bajo el lema “Sumá tu símbolo. Contá tu historia”, la iniciativa busca visibilizar el valor cultural y social de las enseñas locales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad cultural de las comunidades.
La vexilología, disciplina que estudia las banderas, integra aportes de la Historia, Sociología, Psicología, Comunicación Visual y Diseño Gráfico, permitiendo comprender tanto la estética de los símbolos como su significado histórico y cultural.
Declaración de interés
La Muestra Vexilología de Entre Ríos, de carácter itinerante y permanente, fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la provincia mediante la Declaración Nº 448, en reconocimiento a su valor educativo, cultural y patrimonial.
Feria de emprendedores y programa de microcréditos
De manera complementaria, en la plaza Enrique Carbó, frente al Museo, se realizará de 10 a 18 la Feria de Emprendedores Entrerrianos, que reunirá a más de 40 emprendimientos locales con una variada oferta de productos. En ese marco, también se llevará a cabo la firma del convenio del programa Microcréditos para el Impulso Local.