Celebramos la inauguración del Mirador TEC, un nuevo polo de creatividad
ESPECIAL, por Maximiliano Rodríguez Paulín (*).
Hoy celebramos la inauguración del Mirador TEC, un espacio que representa una gran oportunidad para Entre Ríos en innovación, conocimiento y desarrollo tecnológico. Este nuevo polo de creatividad demuestra con hechos que nuestra provincia decide mirar hacia el futuro con decisión, bajo el liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio.
Quiero poner en valor la Ordenanza N° 10220, impulsada por nuestro bloque de JxER y acompañada por todas las fuerzas políticas que conforman el Honorable Concejo Deliberante de Paraná.
Gracias a esa norma, hoy ya reglamentada y en funcionamiento, quienes decidan radicarse en el Mirador TEC acceden a una reducción de tasas municipales y a un entorno estratégico ideal para invertir, crecer y emprender.
Agradezco a la intendenta Rosario Romero por mencionar esta ordenanza durante el acto. Su gesto refleja que, cuando trabajamos con diálogo y consensos, es posible transformar ideas en políticas públicas que trascienden banderas partidarias y abren camino al desarrollo de nuestra provincia.
(*) Concejal de Juntos por Entre Ríos.-