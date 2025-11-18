Celebración por el Mes de los Derechos en Gualeguay: una jornada comunitaria para fortalecer el juego y los vínculos sociales
Con motivo del Mes de los Derechos, el municipio de Gualeguay llevó adelante una jornada recreativa y comunitaria en el playón deportivo del Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO). La propuesta, destinada a niñas y niños, se realizó con el acompañamiento del Copnaf y de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Uader, y reunió a numerosas familias de la ciudad.
Durante la actividad, se desarrollaron juegos, actividades deportivas y propuestas recreativas pensadas para promover el derecho al juego, el disfrute y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, subrayó la importancia de estos espacios al señalar: “El juego y la recreación son derechos fundamentales que debemos garantizar. Por eso, es esencial fomentar espacios como este, donde los niños y sus familias puedan encontrarse, compartir y fortalecer sus vínculos”. Además, destacó que propiciar estas instancias “promueve el bienestar emocional y físico” y “fortalece el tejido social de nuestras comunidades”.
La jornada también incluyó juegos colaborativos coordinados por profesores de Educación Física de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader, un espacio lúdico sobre derechos a cargo del Copnaf y diversas propuestas municipales centradas en la participación desde la niñez.
La presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, remarcó el valor del trabajo conjunto: “Apoyar espacios de encuentro con las familias fortalece a la comunidad y trabajar en conjunto nos permite ampliar oportunidades para la niñez”.
Por su parte, la intendente de Gualeguay, Dora Bogdan, agradeció la articulación entre organismos y expresó: “Quiero destacar la importancia de trabajar articuladamente entre los distintos organismos, generando estos espacios de encuentro donde nuestros niños pueden desarrollar diferentes actividades y seguir fortaleciendo sus vínculos”.
El encuentro contó con la participación de autoridades locales, equipos territoriales y organizaciones comunitarias, consolidando una propuesta que reafirma el compromiso con los derechos de la niñez.