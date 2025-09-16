Cedro cruzó a Azcué: “El aeropuerto de Concordia es obra del peronismo, no de este gobierno”
El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, lanzó duras críticas al intendente de Concordia, Francisco Azcué, al acusarlo de “querer apropiarse de una obra que es claramente producto de la planificación y gestión del peronismo”.
“Hay una gran deshonestidad intelectual en Azcué al promocionar en redes sociales como logro de esta malograda gestión una obra que todos los vecinos de Concordia saben perfectamente quiénes la impulsaron y llevaron adelante”, afirmó Cedro.
El dirigente recordó que la modernización del aeropuerto Comodoro Pierrestegui “no es un logro de este gobierno, como intentan instalar, sino una obra estratégica fruto de un proyecto regional que comenzó en 2016 con gestiones para obtener financiamiento del BID. En 2020 se concretó la apertura de sobres y en 2022 iniciaron las obras, que para diciembre de 2023 tenían un 80% de avance”.
“Obra pensada y ejecutada por el peronismo”
Cedro remarcó que “como casi todas las obras estratégicas de Concordia y de la provincia, este aeropuerto fue pensado, diseñado y ejecutado por gobiernos peronistas. La transformación del Comodoro Pierrestegui fue impulsada por el ex gobernador Gustavo Bordet y el ex intendente Enrique Cresto, con la participación de sectores productivos, turísticos, comerciales y vecinos”.
Además, señaló que “mientras Frigerio y Azcué buscan usufructuar políticamente lo que no hicieron, el peronismo tiene una visión clara: la obra pública no es un gasto, es una inversión y una mejora concreta en la calidad de vida de la gente”.
Crítica a la gestión actual
Para Cedro, el aeropuerto es un “símbolo de lo que significa gobernar pensando en el desarrollo, la integración y el futuro de la provincia. El peronismo seguirá defendiendo esa visión frente a un gobierno que se apropia de logros ajenos y convalida la paralización de la obra pública decretada por Milei, socio político de Frigerio y Azcué”.
Finalmente, recordó un antecedente histórico: “Esto me trae a la memoria cuando Montiel inauguró el puente Rosario–Victoria como si fuera propio, siendo que la obra fue concebida, financiada y ejecutada casi en su totalidad durante la gestión peronista de Jorge Busti. Es otra muestra de cómo algunos gobiernos intentan adueñarse de lo que nunca hicieron”.