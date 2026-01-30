CEAMSE se niega a informar sueldos y contrataciones bajo la gestión de “Chiqui” Tapia
La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), presidida desde principios de 2025 por Claudio “Chiqui” Tapia, se niega a brindar información sobre los sueldos de sus directores, la nómina de empleados y las contrataciones realizadas durante su gestión, pese a tratarse de funcionarios públicos, de una sociedad del Estado y de un organismo que recibe fondos públicos.
La explicación oficial roza el absurdo institucional: el CEAMSE sostiene que es “una empresa privada de carácter no público” y que divulgar esos datos afectaría la intimidad de sus empleados. Un argumento llamativo para un ente creado por el Estado, financiado con recursos públicos y conducido por dirigentes designados políticamente.
La negativa llegó tras un pedido de acceso a la información pública realizado por Clarín. Dado que el CEAMSE es un organismo bipartito integrado por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, la solicitud se presentó en ambas jurisdicciones. Desde la Provincia de Axel Kicillof, silencio absoluto. Desde la Ciudad, la respuesta llegó el último día del plazo legal, pero lejos de despejar dudas, las profundizó.
Uno de los puntos centrales del pedido era el acceso a los últimos dos recibos de sueldo del directorio y de la comisión fiscalizadora. El organismo se negó a entregarlos alegando que podrían poner en riesgo la seguridad de los involucrados, ya que contienen datos bancarios. Sin embargo, los montos percibidos por funcionarios públicos no solo no son confidenciales, sino que deben ser informados por ley.
El planteo se vuelve aún más endeble si se tiene en cuenta que Tapia y el resto de los directivos están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales. De hecho, en diciembre de 2025, Clarín accedió a la declaración jurada del presidente de la AFA, donde constaba que percibía del CEAMSE un ingreso anual de $100.233.144,23, es decir, más de $8 millones mensuales. Los recibos de sueldo permitirían saber si existen gratificaciones, adicionales o ingresos extraordinarios. Justamente, eso es lo que el organismo se niega a mostrar.
Otro de los pedidos apuntaba al listado de empleados activos, con fecha de ingreso y cargo, y al detalle de proveedores contratados durante 2025, incluyendo los montos abonados. La solicitud no fue caprichosa: surgió tras versiones sobre presuntas contrataciones de dirigentes vinculados al fútbol del ascenso, un ámbito en el que Tapia tiene fuerte influencia.
Meses atrás, el canal de streaming Borderperiodismo reveló que Jorge Milano, vicepresidente de Villa Dálmine, y Fabián Lovato, dirigente histórico de San Telmo y empleado de la AFA, integrarían la nómina del CEAMSE. A ellos se sumarían Matías Tapia, hijo de “Chiqui” y presidente de Barracas Central, y un sobrino del titular del organismo.
La respuesta oficial fue un alegato jurídico que insiste en que el CEAMSE es una persona jurídica privada, citando artículos del Código Civil y Comercial y de la Ley de Sociedades. Un razonamiento que choca de frente con la Ley Nacional 27.275 y con la Ley 104 de la Ciudad, que obligan a las sociedades del Estado y a las entidades que reciben fondos públicos a garantizar el acceso a la información.
Desde la sede de Amancio Alcorta al 3000 —a metros del estadio de Barracas Central, el club de Tapia—, el organismo también apeló a normas de derecho laboral y protección de datos personales para justificar el hermetismo. Según el CEAMSE, informar quiénes trabajan allí sería una “invasión ilegítima” a la privacidad de los empleados. Empleados públicos con nómina privada.
En el caso de los proveedores, la explicación fue aún más genérica: “razones de confidencialidad”. La respuesta lleva la firma de Abel Enrique Marino, abogado del CEAMSE, el mismo que había intimado legalmente a los periodistas que revelaron las contrataciones vinculadas al fútbol del ascenso.
La única información que el organismo entregó sin rodeos fue la composición formal del directorio y la comisión fiscalizadora, integrada por apenas tres personas en cada caso, las mismas que figuran en la web oficial. Todo lo demás —sueldos, contrataciones, nóminas— permanece bajo llave.
Así, una sociedad del Estado que maneja el negocio millonario de los residuos, dirigida por un dirigente poderoso del fútbol y designada por el gobernador bonaerense, se escuda en tecnicismos legales para evitar la transparencia. En el CEAMSE, la basura se gestiona; la información, se entierra.