Cayó mampostería de una farmacia en Cinco Esquinas y generó alarma en una zona muy transitada de Paraná
La caída de mampostería de una farmacia se registró este martes por la noche sobre la vereda de avenida Ramírez, en un sector de intensa circulación peatonal y vehicular. El episodio ocurrió en la zona conocida como Cinco Esquinas, frente a la sede de Tránsito Municipal, y provocó preocupación entre vecinos y transeúntes.
Varios metros de la estructura perteneciente a un local comercial se desprendieron de manera repentina y cayeron sobre la vereda. No se registraron personas heridas, ya que al momento del incidente no había peatones circulando, aunque sí se constataron importantes daños materiales en la fachada.
De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el desprendimiento habría sido ocasionado por el impacto del motor de un equipo de aire acondicionado, que se soltó de su soporte y golpeó la construcción donde estaba instalado el cartel identificatorio de la farmacia, perteneciente a una mutual.
Tras el golpe, el motor del aire acondicionado quedó colgando, sostenido únicamente por el cableado, y como consecuencia parte de la mampostería cedió, desplomándose sobre la vereda. Ante esta situación, se restringió el paso en el sector de manera preventiva.
Personal policial de la Comisaría Cuarta acudió rápidamente al lugar y realizó las tareas de rigor, asegurando el perímetro y evaluando los riesgos para evitar nuevos desprendimientos. Asimismo, se dio intervención a las áreas correspondientes para analizar el estado de la estructura y determinar posibles responsabilidades vinculadas al mantenimiento del edificio. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Desde las fuerzas de seguridad recomendaron circular con precaución por la zona hasta tanto se completen las tareas de remoción de escombros y la verificación de las condiciones de seguridad.
Fuente: El Once