Cayó en Entre Ríos “La Pistolera”, ex custodia de Marcela Acuña, integrante del Clan Sena
María Magdalena Machado, alias “La Pistolera” o “La Gatillera”, fue detenida este sábado en una ruta de Entre Ríos. La ex custodia de Marcela Acuña del clan Sena, de 36 años, estaba prófuga desde agosto de 2023, cuando se tiroteó con un jefe policial de Chaco para evitar la detención de su pareja, conocido como “Toti” Núñez.
La captura se produjo durante un operativo de madrugada sobre la ruta nacional 14, en Chajarí. Los investigadores seguían la pista de que se refugiaba en Mercedes, provincia de Buenos Aires.
Finalmente, la hallaron en un control a colectivos de turismo de la empresa Pulqui, cuando viajaba como pasajera rumbo al norte del país.
Machado tenía pedido de captura vigente en una causa por “abuso y portación de arma sin autorización legal”.
En ese expediente está imputada por haberse enfrentado a tiros con el comisario principal Osvaldo Verón, de la División General de Investigaciones.
En aquel momento fue detenida y se le secuestró el arma, pero luego recuperó la libertad bajo disposición judicial. Desde entonces permanecía prófuga.
La mujer había trabajado como custodia de Marcela Acuña, quien junto a Emerenciano Sena y su hijo César está detenidos por el crimen de Cecilia Strzyzowski.