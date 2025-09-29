Cayó el jefe de la barra brava de Newell’s, en un megaoperativo con más de 100 allanamientos en Rosario
En una acción conjunta que incluyó 110 allanamientos simultáneos en las ciudades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez y en tres penales santafesinos, las fuerzas federales de seguridad detuvieron a 33 personas vinculadas con el narcotráfico, entre ellas al jefe de la barra de Newell’s con vínculos con la banda de Los Monos.
En el marco del Plan Bandera contra el narcotráfico y la violencia en la provincia de Santa Fe, en la madrugada del lunes fuerzas federales llevaron a cabo los allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en las cárceles de Piñero, Ezeiza y Marcos Paz.
En total fueron 110 allanamientos que se llevaron a cabo entre las 4 y las 10 en los lugares mencionados, a partir de tres meses de investigación dirigida por los fiscales Pablo Socca, Federico Rébola, Brenda Debiasi y Franco Carbone, integrantes del Equipo Transitorio de Investigación de Hechos Altamente Lesivos.
Cayó "Zapa", el jefe de la barra de Newell's, en un megaoperativo con más de 100 allanamientos.
— Diario Algo en Común (@AlgoEnComunSite) September 29, 2025
El megaoperativo dejó 33 detenidos, 20 prófugos identificados, el secuestro de armas, drogas y casi $20 millones en efectivo, y puso bajo la lupa a empleados municipales y a una agente policial por presunta complicidad con las redes narco.
Uno de los 33 detenidos es Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s Old Boys con vínculos con la banda de Los Monos. También cayó José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez y empleado de la municipalidad de esa ciudad.
Rosario. Ahora. Tras un mega operativo con más de 30 allanamientos detienen al jefe de la barra de Newells.
— Diego G (@gabrielediego) September 29, 2025
Vallejos y Medrano son sindicados por la fuentes policiales como engranajes centrales de las redes narco-criminales que dominan el territorio sur de Rosario, con vínculos con tres pesados narcos que cumplen condena: Cristian “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar, y Jonatan “Jano” Fernández.
Los procedimientos también incluyeron requisas en la cárcel provincial de Piñero y en las federales de Ezeiza y Marcos Paz, donde se encuentran detenidos los presuntos líderes de estas organizaciones investigadas.
Los procedimientos fueron ejecutados por la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, la Policía de Investigaciones de Santa Fe, la División Judiciales de la Unidad Regional II, grupos tácticos de la Agrupación Cuerpos y la Gendarmería Nacional.