Causa Vialidad: Máximo y Florencia Kirchner podrán opinar sobre el decomiso de bienes de Cristina
El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, resolvió dar intervención a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para que puedan expresar su postura en relación al decomiso de los bienes que la expresidenta les transfirió como adelanto de herencia en 2016.
La medida fue adoptada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes también corrieron vista a todos los acusados para que se pronuncien sobre los bienes a decomisar hasta cubrir la suma fijada en la sentencia: 685 mil millones de pesos, considerada el producto del delito.
Tensiones con los fiscales
La decisión generó un nuevo cruce con los fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes reclamaron avanzar de inmediato con el remate de los bienes sin necesidad de oír a las defensas. Sin embargo, el tribunal replicó que escuchar a las partes era indispensable para resguardar el derecho de propiedad y evitar eventuales nulidades.
En la resolución, los magistrados advirtieron:
“Desde el dictado de la sentencia en esta causa, el Ministerio Público Fiscal ha adoptado invariablemente la postura de realizar observaciones descalificatorias hacia las decisiones del tribunal”.
Incluso, señalaron que tales planteos “se han traducido en diatribas de alto voltaje discursivo y escasa trascendencia procesal” y reprocharon a los fiscales que “no se alcanza a comprender cómo podría conciliarse esa misión institucional con la pretensión de que se avance sobre un derecho tan fundamental, como lo es el de la propiedad, sin siquiera oír a las defensas”.
Concluyeron que, “bajo la absoluta convicción de que apartarse del debido proceso podría generar la invalidez de lo actuado”, resolvieron dar traslado a las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, además de Máximo y Florencia Kirchner.
Bienes en disputa
Entre los bienes que la fiscalía pretende incluir en el decomiso figuran propiedades e inversiones que Cristina Kirchner transfirió a sus hijos en 2016. Se trata, por ejemplo, del 50% de varios inmuebles en El Calafate y de los US$ 5,6 millones depositados en plazos fijos y hallados en una caja de seguridad y una cuenta en el Banco Galicia, en poder de Florencia Kirchner.
Los fiscales consideran que esos fondos y activos forman parte de las ganancias ilícitas y deben ser ejecutados junto al resto de los bienes de la exmandataria.
La semana pasada, el Ministerio Público presentó un listado con más de 140 bienes “decomisables”, entre los que se cuentan:
- más de 100 propiedades de Lázaro Báez y sus empresas,
- una veintena de inmuebles de Cristina Kirchner en Santa Cruz, muchos de ellos cedidos a sus hijos,
- y una serie de bienes de otros condenados, como los cinco inmuebles del exsecretario de Obras Públicas, José López.
Ejecución pendiente
Aunque la Corte Suprema dejó firme en junio de este año la sentencia dictada en diciembre de 2022, el decomiso de bienes aún no comenzó a ejecutarse.
Los jueces remarcaron que solo se podrá avanzar sobre aquellas “incorporaciones patrimoniales concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal objeto de este proceso”, que se extiende entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
De esta manera, se abre un nuevo capítulo en la disputa judicial en torno a la condena contra Cristina Kirchner y la forma en que se hará efectivo el decomiso millonario.