Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió frenar la ejecución de sus bienes por el decomiso de $684 mil millones
A pocas horas de que venza el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal 2 para que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa “Vialidad” depositen $684 mil millones —en concepto de decomiso por perjuicios al Estado—, la expresidenta presentó un escrito junto a sus abogados en el que impugnó la medida, pidió dejar sin efecto la ejecución de sus bienes y defendió la legitimidad de su patrimonio.
El tribunal había establecido como fecha límite este miércoles a las 9:30 para que los condenados por corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz —entre 2003 y 2015— hicieran el depósito en una cuenta judicial. El monto, equivalente a US$537 millones, fue calculado como parte de las sanciones penales por las maniobras de defraudación a la Administración Pública que beneficiaron al empresario Lázaro Báez, también condenado junto al exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco exfuncionarios provinciales.
En su resolución, el tribunal argumentó que el decomiso corresponde a la “determinación fehaciente del daño al erario público”, considerado el provecho de un hecho de corrupción. Los peritos de la Corte Suprema actualizaron el valor original de $85 mil millones (veredicto de diciembre de 2022) a $684 mil millones utilizando el IPC del INDEC.
En su presentación, Fernández de Kirchner cuestionó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, acusándolos de no haber realizado una investigación patrimonial precisa para determinar qué bienes pueden ser legalmente decomisados según el artículo 23 del Código Penal. Afirmó que no posee bienes obtenidos como producto o provecho del delito y que su evolución patrimonial y la de su familia es legítima.
La exmandataria también sostuvo que la medida y el cálculo del monto están “viciados desde un principio” y que implican una “regresión normativa” que convierte al proceso en un mecanismo de persecución con “rasgos confiscatorios”. Calificó la situación como de “extraordinaria gravedad institucional” y un “disparate jurídico” que, de concretarse, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por vulneración de garantías convencionales.