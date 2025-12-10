Causa Sur Finanzas: nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad
La Justicia dispuso este miércoles nuevos allanamientos en el marco de la investigación sobre la financiera Sur Finanzas, firma vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En esta etapa, las medidas se enfocan en empresas asociadas y cajas de seguridad relacionadas con la operativa de la firma.
El objetivo central es recolectar material probatorio en las oficinas del financista Ariel Vallejo, considerado un allegado a Tapia, así como en diversas cajas de seguridad ubicadas en entidades bancarias.
Las nuevas diligencias se suman a los 35 operativos simultáneos realizados este martes en la sede central de la AFA, en el predio de Ezeiza y en múltiples clubes del fútbol argentino.
El juez Luis Armella ordenó avanzar con nueve allanamientos adicionales en domicilios vinculados a la financiera, luego de la extensa ronda de inspecciones ejecutadas el día anterior en 17 clubes.
Además de los domicilios señalados, se realizan procedimientos en otras empresas asociadas a la estructura encabezada por Vallejo. En paralelo, Armella dispuso el allanamiento de cajas de seguridad pertenecientes a Sur Finanzas en varios bancos, una medida clave dentro de la investigación por presunto lavado de dinero que encabeza la fiscal Cecilia Incardona.
Los operativos de este martes incluyeron el secuestro de documentación contable y administrativa, con el objetivo de determinar cómo funcionaron las operatorias de la financiera. Las diligencias se efectuaron de manera simultánea en 17 clubes de distintas categorías del fútbol profesional.
Según informó TN, la Policía Federal retiró documentación y equipos electrónicos de las sedes inspeccionadas. En San Lorenzo, fuentes confirmaron que no se incautaron teléfonos ni elementos de la caja de seguridad, sino únicamente información relevante para la causa.
Entre los clubes allanados figuran Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y Morón, entre otros.
En cuanto a los domicilios intervenidos, la Justicia detalló que los operativos se realizaron en Suipacha 472, locales 7 y 9, en la Ciudad de Buenos Aires. El local 7 corresponde a la sede social de Sur Finanzas Group S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., mientras que el local 9 figura como domicilio fiscal de Sur Crypto S.A. y sede social de SF Inversiones S.A.
Asimismo, se avanzó sobre la caja de seguridad N° 58 de la sucursal Sur Finanzas ubicada en Hipólito Yrigoyen 9343, en Lomas de Zamora.