Causa Maradona: La jueza Julieta Makintach va a juicio político tras el escándalo
La jueza Julieta Makintach (44) irá a juicio político, donde podrían destituirla del cargo por el escándalo judicial que derivó en la nulidad del debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona (60). Este martes, en La Plata, la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires aceptó la admisibilidad de la acusación.
De esta manera, investigarán si incurrió en un delito y, mientras tanto, no será posible su renuncia y queda suspendida.
Makintach presentó tres planteos, entre ellos la recusación “por parcialidad manifiesta” de Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense, y también un pedido para que la acusación en su contra se ampliara a sus pares Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino.
El pasado 3 de julio, el Jurado había dispuesto el apartamiento preventivo de la magistrada, que presentó su dimisión al Tribunal N° 2 de San Isidro que integraba, pero no fue aceptada por el Gobierno bonaerense y el Senado bonaerense.
Esa decisión fue unánime y ratificó la licencia compulsiva adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El apartamiento preventivo decidido por el jury está contemplado en la Constitución y es por tiempo indefinido.
Si le aceptaban la renuncia, Makintach podía volver a ocupar un cargo judicial en la provincia de Buenos Aires. Desde ahora pasará a cobrar solo el 40% de su salario.
En un escrito, la jueza señaló que la grabación del documental “Justicia Divina” -realizada en la primera audiencia del debate- “no fue prohibida” y aseguró que los otros dos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro estaban al tanto de todo.
“No hubo filmación prohibida, sino que trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del Tribunal. Las decisiones se adoptaron colegiadamente, de manera conjunta con los Dres. Di Tomasso y Savarino, tanto de modo diálogo presencial como vía chat de whatsapp”, indicó al defensa de la jueza, a cargo del abogado Darío Saldaño.
“No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas, por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”, mencionó en su descargo.
En su defensa, Makintach aseguró que “la presencia notoria y evidente” de un camarógrafo con una “cámara de grandes dimensiones” fue “conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado”.
En la última audiencia del juicio por la muerte de Maradona, antes de dictar la nulidad del proceso, el juez Savarino negó que él y su colega Di Tommaso estuvieran al tanto de la grabación de un documental.
“Resulta claro que la conducta desplegada por la Dra. Makintach provocó un perjuicio, tanto para las partes acusadoras, como para las defensas. Además de ocasionar un perjuicio a la Dra. Di Tommaso y a quien habla, en cuanto a las falsas acusaciones vinculadas al conocimiento de este documental”, afirmó.
Di Tommaso, por su parte, eligió entonces parafrasear a Maradona: “Hubo una persona que se equivocó y pagó, y está pagando y seguramente va a seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia, y la Justicia no se mancha”.
En el juicio por la muerte de Maradona, que tuvo 22 audiencias hasta la anulación, estaban siendo juzgados siete profesionales de la salud acusados del “homicidio simple con dolo eventual” del astro, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz.