Causa Maradona: Fecha de juicio ratificada y más de 100 testigos
El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro confirmó que el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026, y quedó acordada una extensa lista de 120 testigos que declararán a lo largo del proceso.
La audiencia preliminar inició a las 10:30 en los tribunales de Ituzaingó 340, con la presencia de Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de los representantes de la querella, la fiscalía y los abogados de los imputados. Durante el inicio del encuentro, los defensores Francisco Oneto (representante de Leopoldo Luque) y Vadim Mischanchuk (abogado de Agustina Cosachov) presentaron pedidos de nulidad del debate.
Tras un cuarto intermedio, los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón rechazaron los planteos y las partes avanzaron con la discusión de la prueba. Finalmente, se consensuó que 90 testigos serán propuestos por la acusación y 30 por las defensas, quienes declararán en el marco del juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual.
Las audiencias se celebrarán martes, miércoles y jueves, entre las 10 y las 17. Una fuente del caso anticipó que será “un juicio muy difícil” debido a la cantidad de planteos que se espera por parte de las defensas, con el objetivo de intentar generar nulidades.
El debate buscará esclarecer las responsabilidades penales de los siete imputados:
Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Pedro Di Spagna (médico clínico), Ricardo Almirón (enfermero), Mariano Perroni (jefe de enfermeros) y Nancy Edith Forlini (médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria en Tigre).
Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, mientras se encontraba bajo cuidado domiciliario en esa localidad.