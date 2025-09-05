Causa $LIBRA: la comisión investigadora cita a funcionarios y especialistas y envía requerimiento a Javier Milei
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la causa $LIBRA comenzó a mostrar sus primeros avances tras el reinicio de su labor. Con la presidencia y el reglamento ya definidos, se convocó a cuatro personas para declarar la próxima semana, entre ellas dos especialistas y dos posibles involucrados. Además, la comisión envió un requerimiento formal al presidente Javier Milei.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), flamante titular de la comisión, informó: “Convoqué a la comisión para el próximo martes a las 16:00 horas. Se citaron a las primeras cuatro personas para brindar declaración testimonial, entre ellas el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, quien se negó a recibirla y el oficial notificador debió fijar copia en la puerta”.
En julio, Ferraro había denunciado penalmente a Melik por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, al considerar que cerró de manera apresurada la investigación que debía llevar adelante la Oficina Anticorrupción (OA) en torno a la estafa $LIBRA. Ahora, su situación se complica aún más: la comisión aprobó la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal.
Los otros tres citados son: Luis Villanueva, exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA; el jurista José Massoni, primer titular de la OA (1999-2002), ambos en calidad de especialistas; y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) sobre $LIBRA y actual jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia. Tanto Zicavo como Melik provienen del entorno del ministro Mariano Cúneo Libarona.
Requerimiento a Javier Milei
Ferraro también firmó el proveído que autoriza diligencias y medidas de prueba documentales, entre ellas un pedido de información dirigido al presidente Javier Milei, con plazo hasta el viernes 12 de septiembre para responder. Según el reglamento, el Ejecutivo dispone de cinco días hábiles para contestar, aunque hasta el momento nunca respondió pedidos formales.
El requerimiento incluye preguntas sobre:
- El origen del contrato del Token $LIBRA.
- La omisión de denuncia penal contra los involucrados.
- Las condiciones técnicas del proyecto.
- La posesión de billeteras virtuales por parte de Milei.
- Si firmó alguna carta de intención con las plataformas de Hayden Davis, Julián Peh o Mauricio Novelli.
- La cantidad y calidad de las reuniones mantenidas con los promotores de $LIBRA, tanto en el Tech Forum como en la reunión del 30 de enero de 2025 en Casa Rosada.
- La fundamentación de sus declaraciones a Bloomberg, donde presentó a $LIBRA como un proyecto privado de inversión.
Quiénes podrían ser citados
Además de los primeros convocados, la comisión evalúa citar a funcionarios nacionales como Karina Milei (Secretaría General), Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Manuel Adorni (vocero presidencial).
También se mencionan:
- Sergio Morales, asesor destituido de la Comisión Nacional de Valores.
- El trader Mauricio Novelli.
- Manuel Terrones Godoy, organizador del Tech Forum.
- Demian Reidel, exjefe de Asesores.
- Walter Kerc, traductor de Hayden Davis en sus visitas a Casa Rosada.
Otros posibles citados son Jerónimo Walsh y Ariel Parkinson (socios de Novelli); Roberto Silva, presidente de la CNV; Paul Starc, titular de la UIF; Giselle Castelnuovo, exsubsecretaria de Asuntos Políticos; y los empresarios Diógenes Casares y Charles Hoskinson.