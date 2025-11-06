Causa Cuadernos: El Tribunal pidió a CFK que aparezca en cámara
La expresidenta Cristina Kirchner apareció este jueves de forma virtual en la primera jornada del juicio histórico por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Lo hizo desde su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, tras la advertencia de uno de los jueces.
Al inicio de la lectura de la primera audiencia, uno de los magistrados que comprende el Tribunal Oral Federal N°7 interrumpió el proceso para señalar que algunos de los imputados no aparecían frente a cámára.
“No todos los imputados aparecen en cámara, es deber del Tribunal velar por que esta lectura se haga en presencia de los mismos, así que les pido que lo hagan”, dijo Enrique Méndez Signori.
⭕️Causa Cuadernos: Cristina Kirchner no quería salir en cámara desde su prisión domiciliaria y el juez la obligó pic.twitter.com/P8O3WrHrQa
— Noticias Argentinas (@NAagencia) November 6, 2025
Fue en ese momento cuando algunos de los abogados e imputados movieron la cámara para enfocarse mejor, como fue el caso de Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, quien debió correr la cámara hacia un costado para que se pudiera ver a la expresidenta.
La exmandataria escuchó la lectura de los 40 casos de soborno que se le atribuyen desde su casa de San José 1111, donde cumplimenta la prisión domiciliaria.
De la totalidad de las causas que se juzgan a partir de este jueves, el caso central y cuatro conexas más, la expresidenta debe responder por tres.
En esos casos está acusada como jefa de la asociación ilícita y se le apunta por 204 hechos de cohecho, pero en la causa madre, son 40 las coimas atribuidas.
El Tribunal Oral Federal N°7 está integrado por los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con Néstor Costabel como magistrado suplente. La acusación la lleva adelante la fiscal Fabiana León junto al fiscal coayudante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.
Minutos antes del comienzo de la audiencia, Cristina Kirchner tildó la causa de los Cuadernos de las Coimas de “circo” y afirmó que se trata de un “escandaloso bodrio judicial”.