Causa Cuadernos: el financista Ernesto Clarens afirmó que los pagos ilegales se entregaban “en el domicilio de Juncal del matrimonio Kirchner”
El financista Ernesto Clarens, arrepentido de la Causa Cuadernos, dio detalles sobre cómo empezó a trabajar para los Kirchner a cambio de comisiones, recibiendo los pagos ilegales por parte de empresarios y entregando el dinero al fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz.
“En determinado momento, Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”, recordó, según se leyó hoy en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli.
Clarens recordó que se juntaba con Muñoz “para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes”.
“En esos casos, Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento…”, aseguró.