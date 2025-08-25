Causa coimas: Patricia Bullrich bajo la lupa por avalar adquisiciones millonarias a la Droguería Suizo Argentina
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó en el centro de la polémica tras revelarse que su cartera autorizó adquisiciones por más de $8.000 millones a la Droguería Suizo Argentina S.A., empresa que actualmente es investigada en una causa federal por presuntos pagos ilegales, luego de la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La crisis que se generó tras la difusión de los audios escaló hasta el máximo nivel político. La causa federal motivó allanamientos a sedes, domicilios y vehículos vinculados a la droguería, con secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en moneda extranjera.
En paralelo, la atención se centró en el Ministerio de Seguridad, donde la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la gestión de Bullrich, adjudicó en 2025 compras millonarias de medicamentos e insumos a la misma empresa investigada, por un total de $8.339.956.856,70 (aproximadamente US$ 6,4 millones al tipo de cambio oficial de $1300 por dólar).
La investigación judicial se enfoca en tres ejes principales: verificar la autenticidad de los audios atribuidos a Spagnuolo, determinar si existió un circuito de pagos irregulares en contrataciones públicas y comprobar si la documentación y el dinero secuestrado evidencian maniobras ilícitas. Mientras tanto, los contratos y órdenes de compra firmados muestran un flujo concentrado de recursos estatales hacia una sola droguería en pocos meses.
El detalle de las compras en Seguridad es significativo: entre febrero y mayo se destinaron $1.680 millones a medicamentos de alto costo, $301 millones a tratamientos para VIH, $26 millones a medicamentos neurológicos, $1.426 millones a antineoplásicos, $365 millones a oncológicos y $939 millones a anticuerpos monoclonales, todo adquirido a la misma empresa bajo investigación.
El impacto político de estas adjudicaciones es notable, ya que Bullrich conduce la cartera con más contratos dirigidos a la firma cuestionada, generando preocupación incluso dentro del oficialismo.
Además, las Fuerzas Armadas, bajo la dirección de Luis Petri, también mantuvieron compras con la droguería. En este caso, el Hospital Naval Buenos Aires Cirujano Mayor Doctor Pedro Mallo adquirió material quirúrgico y de examinación por $105 millones.