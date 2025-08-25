Causa coimas: Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, se presentó ante la Justicia
En el marco de la investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez federal Sebastián Casanello indagó este lunes a Ariel De Vicentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, acusado del delito de encubrimiento.
De Vicentis compareció ante el magistrado tras un requerimiento del fiscal Franco Picardi. Según la investigación, podría haber facilitado la fuga de la Policía de uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, quien se presentó sorpresivamente en los tribunales y entregó su teléfono celular.
El imputado declaró después del mediodía en los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que se rechazara un pedido de postergación de su defensa. Asimismo, el juez solicitó la lista de ingresos y egresos del country Nordelta y ordenó bloquear las cajas de seguridad bancarias de Kovalivker y del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, protagonista de los audios que revelaron la presunta maniobra irregular y que fue desplazado de su cargo por el Gobierno nacional.
La hipótesis judicial indica que Kovalivker, cuya empresa está en el centro de la investigación, podría haber huido con dinero en efectivo, dado que en su domicilio se encontraron tres cajas de seguridad, una de ellas abierta. Por su parte, a su hermano Emmanuel Kovalivker se le incautaron USD 266.000, $7 millones y documentación durante los operativos realizados el pasado viernes en Nordelta.
El proceso se inició tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS, en los que denunciaba un esquema de coimas en la adjudicación de contratos y compras de medicamentos. En las grabaciones, Spagnuolo señalaba a la Droguería Suizo Argentina y al círculo cercano de Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem.
Si bien Karina Milei participó el último sábado en un acto de campaña en La Matanza, no se pronunció directamente sobre el caso. Por su parte, el familiar del expresidente Carlos Menem afirmó en X que la denuncia es “una burda operación política del kirchnerismo”. Su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó: “Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y por ‘Lule'”.
Mientras los involucrados buscan despegarse del caso, la Justicia continúa con el análisis de teléfonos y documentación secuestrada en los allanamientos para determinar el alcance de las maniobras irregulares.